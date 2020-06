Douglas Emmett kündigt Dividende an

Der amerikanische Immobilienkonzern Douglas Emmett Inc. (ISIN: US25960P1093, NYSE: DEI) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020). Damit werden auf das Gesamtjahr gerechnet weiterhin 1,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 30,82 US-Dollar (Stand: 18. Juni 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,63 Prozent.

Douglas Emmett besitzt und verwaltet Immobilien, vorwiegend im Süden Kaliforniens und auf Hawaii. Die Immobilien des Real Estate Investment Trust (REIT) befinden sich u. a. in Santa Monica, Beverly Hills, Westwood, Burbank oder auch in Honolulu. Im ersten Quartal 2020 (31. März 2020) betrug der Umsatz 251,35 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 224,19 Mio. US-Dollar), wie am 7. Mai berichtet wurde.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 29,85 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de