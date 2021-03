DOW JONES - Die Bullen melden sich zurück

Nach dem Kursrutsch im späten Handel am vergangenen Freitag meldeten sich die Käufer gestern eindrucksvoll zurück - der Index legte nach dem schwachen Wochenausklang wieder kräftig zu zum Start in den neuen Handelsmonat. Heute sieht es allerdings nicht mehr ganz so rosig aus - der Dow Future ist vorbörslich marginal im Minus.

Die Unsicherheit ist da

Der signifikante Anstieg der 10-jährigen US-Zinsen hat am Devisenmarkt weitaus stärkere Spuren hinterlassen als (bislang) am Aktienmarkt: EUR/USD hat seit dem Hoch vom vergangenen Donnerstag zwischenzeitlich über 250 Pips an Wert verloren. Dennoch - auch im Chartbild des Dow Jones - unten der 4H Chart - ist die gestiegene Nervosität erkennbar.

Die so genannte Megaphon-Formation bedeutet nichts anderes als eine erhöhte Volatilität ohne klare Richtung. Kurzfristige charttechnische Prognosen sind daher aktuell eher schwierig, die Seitenlinie keine verkehrte Option im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts am kommenden Freitag.Im Wochenverlauf stehen auch noch einige Fed-Speaker auf dem Kalender - dies wird aktuell mit Argusaugen von der Wall Street beobachtet.

Dow Jones Chartanalyse 4H Chart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)