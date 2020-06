Dow Jones Index: Fern von jeglicher Logik!

Der Dow Jones Index hat just im Mittwochshandel einen klaren Trendbruch vollzogen, womit sich jetzt unmittelbar eine Trendwende abzeichnet. Dieses Szenario hat sich allerdings nicht erst seit wenigen Stunden angedeutet, sondern war bereits seit gut zwei Tagen erwartet worden.

Der Kurseinbruch vom Mittwoch hat sich beim Dow Jones Index durch eine eindeutig bärische Divergenz im Future-Handel mehr als angedeutet, schlussendlich entlud sich die Diskrepanz im gestrigen Handel in einem Kursrutsch. Und damit gewinnt die Annahme weiterer Verluste auf frische Junitiefs weiter an Bedeutung, erste Ziele lassen sich nun bei 24.700 Punkten für den Dow Jones Index ableiten.

Auf der Oberseite müsste das Barometer zumindest über seine zuletzt etablierten Hochs von 26.563 Punkten und das mindestens per Tagesschlusskurs zulegen. Nur dann ließe sich tatsächlich wieder an Gewinne zurück an die Junihochs bei 27.574 Punkten glauben. Die fundamentalen Daten sprechen allerdings eine komplett entgegengesetzte Sprache, Börsianer reagieren entsprechend impulsiv und fahren weiterhin auf Sicht.

Maßgeblich zur Bewertungslage des weiteren Verlaufs der weltweit stärksten Indizes wird die Entwicklung der Pandemie in den entsprechenden Ländern einfließen. Obwohl die US-Amerikaner kategorisch weitere Lockdowns ausschließen, könnte es ein gesundheitlicher Notstand durchaus erforderlich machen und Investoren wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Nicht zuletzt gewinnt der an Fahrt aufnehmende US-Präsidentschaftswahlkampf zusehends an Bedeutung und dürfte entsprechend die Märkte steuern.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25.679 // 26.000 // 26.563 // 26.942 // 27.391 // 27.574 Punkte Unterstützungen: 25.212 // 24.889 // 24.700 // 24.309 // 24.060 // 23.726 Punkte

