dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: China-Daten stützen

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - CHINA-DATEN TREIBEN ÜBER 13 300 PUNKTE - Gestützt durch starke Wirtschaftsdaten aus China und entsprechend gute Asien-Börsen dürfte der Dax am Dienstag einmal mehr den Sprung über 13 300 Punkte versuchen. An dieser Charthürde hängt der deutsche Leitindex inzwischen seit Wochen fest. Dass der November mit plus 15 Prozent dennoch der stärkste Monat seit Frühjahr 2009 war, verdankt der Dax vor allem den fulminanten ersten Tagen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den Dax nun zum Dezember-Auftakt mit plus 0,8 Prozent auf 13 400 Punkte.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Zum Abschluss eines außerordentlich starken Monats haben die Anleger am Montag an der Wall Street Gewinne mitgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,91 Prozent auf 29 638,64 Zähler und entfernte sich so weiter von der 30 000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche erstmals hinter sich gelassen hatte. In diesen Sphären hatten die Anleger zuletzt schon wieder kalte Füße bekommen.

ASIEN: - HÖHER - In Asien haben die großen Aktienindizes von guten Wirtschaftsdaten profitiert. So deutet in China auch der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftig Erholung des wichtigen Sektors hin. Chinas CSI 300 liegt 1,71 Prozent höher, Hongkongs Hang Seng gewinnt 1,05 Prozent. Japans Nikkei 225 schloss 1,34 Prozent stärker.

DAX 13 291,16 -0,33% XDAX 13 306,03 -0,57% EuroSTOXX 50 3492,54 -1,00% Stoxx50 3054,19 -1,17%

DJIA 29 638,64 -0,91% S&P 500 3621,63 -0,46% NASDAQ 100 12 268,316 +0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,29 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,19584 +0,26% USD/Yen 104,3555 -0,04% Euro/Yen 124,79 -0,10%

ROHÖL:

Brent 47,51 -0,37 USD WTI 44,98 -0,36 USD