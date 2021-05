dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wall Street liefert Dax Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Eine späte Kurs-Rally an den US-Börsen dürfte am Freitag dem deutschen Aktienmarkt ein wenig Auftrieb verleihen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich am Vortag erst spät auf den Weg zu einem Rekordhoch gemacht. Davon dürfte auch der deutsche Aktienindex Dax profitieren, den der Broker IG zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung rund ein halbes Prozent höher indizierte auf 15 266 Punkte. Am Ende einer von starken Schwankungen geprägten ersten Maiwoche zeichnet sich damit für den Dax ein Gewinn von knapp einem Prozent ab. Allerdings geht es im Unterschied zur Wall Street hierzulande aber im Trend nicht mehr aufwärts, seit Wochen schon pendelt der deutsche Leitindex zwischen etwa 14 800 Punkten und dem Rekordhoch von gut 15 501 Zählern auf und ab. Den möglicherweise letzten Impuls dieser Woche könnte der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat April setzen, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird.

USA: - GEWINNE - Ein Schlussspurt hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag doch noch deutliche Gewinne beschert. Erneut robuste Signale vom US-Arbeitsmarkt, welche wieder Zins- und Inflationssorgen begünstigten, bremsten die Kaufbreitschaft der Anleger nicht dauerhaft. Am besten unter den wichtigen Indizes schlug sich der Dow Jones Industrial : Er hatte bereits früh erneut ein Rekordhoch erreicht und verabschiedete sich 0,93 Prozent fester bei 34 548,53 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,82 Prozent auf 4201,62 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 13 613,73 Punkte hoch.

ASIEN: - GEWINNE - Gute Vorgaben von der Wall Street haben die Stimmung an den Börsen Asiens am Freitag ein wenig gehoben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um gut 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt um 0,2 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann rund ein halbes Prozent. Auch in Indien, Südkorean und Australien zogen die Kurse an.

DAX 15196,74 +0,17% XDAX 15257,46 +0,62% EuroSTOXX 50 3999,44 -0,08% Stoxx50 3418,96 +0,03%

DJIA 34548,53 +0,93% S&P 500 4201,62 +0,82% NASDAQ 100 13613,73 +0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,47 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2065 -0,00% USD/Yen 109,051 -0,03% Euro/Yen 131,568 -0,04%

ROHÖL:

Brent 68,53 +0,44 USD WTI 65,13 +0,42 USD

/mis