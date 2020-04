dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 17.04.2020 - 12.30 Uhr

ROUNDUP 2/Wegen Coronavirus: Chinas Wirtschaft bricht um 6,8 Prozent ein

PEKING - Durch die Pandemie mit dem Coronavirus ist Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Im ersten Quartal verkleinerte sich die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Es ist der erste negative Wert seit Beginn der quartalsweisen Erhebungen 1992. Ein ganzes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft hatte China zuletzt 1976 verzeichnet. Vergangenes Jahr war Chinas Wirtschaft noch um 6,1 Prozent gewachsen.

FRANKFURT - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Notmaßnahmen in der Eurozone im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise als "beeindruckend" bezeichnet. Allerdings mahnte der Notenbankchef die Regierungen des Währungsraums, ihre Staatshaushalte nach der Krise wieder zu zurückzufahren. Eine extreme Expansion der Staatshaushalte könne nicht dauerhaft fortgesetzt werden, sagte Weidmann am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nach der Krise müssten sich alle Regierungen des Währungsraums auf die Reduzierung ihrer hohen Defizitquoten konzentrieren, forderte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB).

FRANKFURT - Die Menschen in Deutschland sind vor Ausbruch der Corona-Krise in der Summe so reich gewesen wie nie. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen Ende des vierten Quartals 2019 auf den Rekordwert von rund 6458 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg um 126 Milliarden Euro oder 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Notenbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Vor allem Sparfleiß und Aktiengewinne trugen dazu bei.

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Februar hatte der Preisauftrieb noch bei 1,2 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,5 Prozent. Damit wurden die Erstschätzungen in beiden Fällen bestätigt. Analysten hatten das erwartet.

WASHINGTON/ISLAMABAD - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Pakistan im Kampf gegen die Corona-Krise einen Notkredit in Höhe von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) gewährt. Das teilte der IWF am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Der Ausbruch von Covid-19 habe erhebliche Auswirkungen auf die pakistanische Wirtschaft, hieß es in der Mitteilung. Mit der Finanzhilfe könne das südasiatische Land mehr Geld für Gesundheit ausgeben und auch Geberländer der Entwicklungshilfe entlasten.

MÜNCHEN - Ifo-Präsident Clemens Fuest hat für gezielte Hilfen für Firmen in Not plädiert. Steuersenkungen für alle und breit angelegte Konjunkturprogramme dagegen seien wenig sinnvoll, sagte der Münchner Wirtschaftsprofessor am Freitag im Bayerischen Rundfunk.

BERLIN - Die bisherigen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Deutschland sind nach Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen. "Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Mitte März habe es im Ausbruchsgeschehen eine sehr starke Dynamik gegeben. Daher hätten sich Bund und Länder zu einer "Vollbremsung" entschieden und zum Beispiel Großveranstaltungen verboten, Kitas und Schulen sowie Restaurants und Geschäfte geschlossen.

BERLIN - In Deutschland soll laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Kürze die erste klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus beginnen. Er sei sicher, dass daneben im Laufe des Jahres noch weitere Prüfungen hierzulande kämen, sagte PEI-Präsident Klaus Cichutek am Freitag in Berlin. Details zum Starttermin nannte er nicht. Bisher seien weltweit vier Kandidaten in ersten klinischen Prüfungen.

