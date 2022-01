Dr. Philip Krause wird strategische Beratung für Adjuvance leisten

Ehemaliger FDA-Mitarbeiter wird strategische Beratung zu wissenschaftlichen Fragen und Angelegenheiten rund um Zulassung und Impfstoffentwicklung leisten

Adjuvance Technologies Inc., ein in der klinischen Entwicklung tätiges privates biopharmazeutisches Unternehmen, das Saponin-Adjuvantien und Impfstoffe der nächsten Generation für Infektionskrankheiten und die Immunonkologie entwickelt, meldete heute, dass Dr. Philip Krause eine strategische Beratungsfunktion bei der Weiterentwicklung seines Impfstoffentwicklungsportfolios übernehmen wird. Dr. Krause war zuletzt als Deputy Director, Office of Vaccines Research and Review des Center for Biologics Evaluation and Research bei der US Food and Drug Administration (FDA) tätig.

„Die fundierte Erfahrung rund um Wissenschaft, Zulassung und Impfstoffentwicklung, die Phil zu Adjuvance mitbringt, wird von entscheidender Bedeutung sein, um unseren Gürtelrose-Impfstoffkandidaten und unsere Pipeline, die auf dem Saponin-Adjuvans der nächsten Generation, TQL-1055, basiert, effizient weiterzuentwickeln“, erklärte Dr. Tyler Martin, CEO, President und Chairman von Adjuvance. „Ich freue mich sehr, die Expertise des Unternehmens mithilfe eines so renommierten Wissenschaftlers auszubauen.“

In seiner bisherigen 30-jährigen Laufbahn bei der FDA leistete Dr. Krause wichtige Beiträge zur Konzeption klinischer Studien, molekularen Virologie und Immunologie sowie zur Regulierung und Entwicklung von Impfstoffen. Er wird strategische Beratung bei der Impfstoffentwicklung, US-amerikanischen und internationalen Zulassungsangelegenheiten, Konzeption und Evaluierung klinischer Studien, Virologie und Immunologie sowie globaler Gesundheit leisten.

Dr. Krause sagte: „Ich freue mich darauf, dem Führungsteam von Adjuvance hinsichtlich der Entwicklung der innovativen Saponin-Adjuvans-Plattform und ihrer Leitkandidaten für Impfstoffe mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.“

Über TQL-1055: TQL-1055 ist ein rational entwickeltes, halbsynthetisches Analogon des Saponin-Adjuvans QS-21, das in dem derzeit verfügbaren Gürtelrose-Impfstoff verwendet wird. Saponin-Adjuvantien sind wirksame Immunstimulatoren und wichtige Bestandteile von zugelassenen, derzeit vermarkteten und klinisch fortgeschrittenen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Die Eignung von Saponin-Adjuvantien wurde bisher durch die begrenzte Verträglichkeit der Dosis und durch Probleme bei der Herstellung eingeschränkt. TQL-1055 ist so konzipiert, dass es eine bessere Verträglichkeit aufweist, dabei aber die gleiche starke Immunantwort wie QS-21 hervorruft, und hat in einer klinischen Phase-1-Studie eine gute Verträglichkeit gezeigt. Auf der Grundlage von TQL-1055 entwickelt Adjuvance neue Kombinationsadjuvantien, die verschiedene Arten von Immunantworten hervorrufen.

Über Gürtelrose: Bei der Gürtelrose (auch Herpes zoster genannt) handelt es sich um einen schmerzhaften Ausschlag, der häufig im Gesicht oder am Rumpf auftritt und als mögliche Komplikation Schmerzen verursacht, die Monate oder sogar Jahre anhalten können. Die Impfung gegen Gürtelrose wird in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern für ältere Erwachsene und Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen, was im Jahr 2020 zu einem Marktwert von über 2,0 Milliarden US-Dollar führte. Verfügbare Gürtelrose-Impfstoffe enthalten das Saponin-Adjuvans QS-21 und den Toll-like-Rezeptor (TLR) 4-Agonisten Adjuvans Monophosphoryl-Lipid A (MPL), die zusammen als Adjuvans AS01 bekannt sind. Der adjuvantierte Gürtelrose-Impfstoff ist hochwirksam, kann aber kurzfristig stärkere Nebenwirkungen verursachen als andere Impfstoffe. Bei etwa 1 von 6 Personen, die mit dem verfügbaren Gürtelrose-Impfstoff geimpft wurden, traten Nebenwirkungen auf, die sie daran hinderten, ihren normalen Tätigkeiten nachzugehen. Die Beschwerden verschwanden nach etwa 2 bis 3 Tagen von selbst.

Über Adjuvance Technologies: Adjuvance Technologies ist ein in der klinischen Entwicklung tätiges privates biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung von Impfstoffen durch grundlegende Durchbrüche bei der Entwicklung von Adjuvantien, Impfstoffen und deren Herstellung verschrieben hat. Adjuvance entwickelt und produziert eigene Adjuvantien der nächsten Generation, die die Grundlage für die eigene Impfstoffpipeline bilden und über Lizenzpartnerschaften auch anderen Entwicklern zur Verfügung stehen. Unser Leit-Impfstoffkandidat gegen Gürtelrose zielt darauf ab, dem Patienten einen besseren Nutzen zu bieten, darunter eine bessere Verträglichkeit für den Empfänger und den gleichen Schutz vor der Krankheit.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lincoln, Nebraska, hat Fördermittel vom National Institute of Health (NIH) erhalten und eine Serie-A-Investition von Morningside Venture Investments abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.adjuvancetechnologies.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

