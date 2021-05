DRÄGERWERK - Kaufwelle pausiert am Zwischenziel

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 76,800 € (XETRA)

Die Drägerwerk-Aktie bildete nach dem Tief vom 17. Dezember 2020 bei 60,70 EUR einen Doppelboden aus. Diesen vollendete der Wert am 15. April 2021 mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 72,20 EUR. Auf diesen Ausbruch hat mein Kollege Bastian Galuschka in seinem Artikel „DRÄGERWERK - Kommt mit den Zahlen die Trendwende?“ hingewiesen.

Seitdem hat sich der Wert weiter positiv entwickelt. In den letzten Tagen blieb er aber am Widerstand bei 78,20 EUR hängen. Mit dem Ausbruch über die Nackenlinie hat sich das Chartbild der Drägerwerk-Aktie substanziell verbessert.

Wo könnte man einen Einstieg überdenken?

Kurzfristig kann es allerdings noch einmal zu einem Rücksetzer an diese Nackenlinie kommen. Ein solcher Rücksetzer würde Kurse um 72,20 EUR mit sich bringen. Anschließend bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 85,88 EUR. Dort liegt das rechnerische Ziel aus dem Doppelboden. Eine wichtige Hürde läge bei 89,10 EUR. Diese könnte die Aktie in einer Rally durchaus erreichen. Kritisch wäre allerdings ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 72,20 EUR. In diesem Fall müsste man das Chartbild neu bewerten.

