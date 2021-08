DRÄGERWERK - Topformation droht

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 76,000 € (XETRA)

Die Drägerwerk-Aktie vollendete am 15. April 2021 mit dem Ausbruch über 72,20 EUR. Anschließend zog der Wert auf ein Hoch bei 82,60 EUR an. Anschließend setzte die Aktie zum zweiten Mal auf die Nackenlinie des Doppelbodens zurück. Von dort aus zog die Aktie wieder an. Allerdings scheiterte der Wert zuletzt am Widerstand bei 78,20 EUR.

Die Bewegung seit Ende April 2021 lässt sich als potenzielle SKS-Topformation einordnen. Vollendet ist diese aber nicht. Denn dafür müsste die Aktie unter die Nackenlinie abfallen. Diese liegt beinahe exakt auf der Marke bei 72,20 EUR.

Bullen müssen aufpassen

Kurzfristig kann die Drägerwerk-Aktie in Richtung 72,20 EUR abfallen. Solange diese Marke aber hält, liegt kein mittelfristiges Verkaufssignal vor. Erst mit dem Bruch dieser Marke ergäbe sich ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei ca. 63,11 EUR. Sollte der Wert allerdings doch noch über 78,20 EUR ausbrechen, ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Diese Aktie könnte dann zügig bis 82,60 EUR und sogar 89,10 EUR ansteigen.

Fazit: Die Bullen sind angeschlagen, aber noch nicht k.o. Gerade in solchen Situationen ergeben sich oft Chancen auf Trades mit herausragenden CRVs. Diese haben dann aber immer eine geringer Trefferwahrscheinlichkeit.

Zusätzliich lesenswert:

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)