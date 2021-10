In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zu Siltronic sowie Covestro und ob die Realität die Aktienmärkte in dieser Berichtssaison langsam aber sicher einholt.

onvista-Redaktion: Die Quartalszahlen fallen bisher eher durchwachsen aus – holt die Realität die Aktienmärkte langsam ein? Ein Argument für Value und gegen Wachstumswerte?

Die Berichtssaison zeigt: Alle Erwartungen werden mit den Ergebnissen verglichen und erweisen sich als eingepreist. Die Tech-Giganten lieferten gigantische Ergebnisse, aber der Markt quittierte dies mit nur kleinen Kursgewinnen von 3 - 5 %. Das war’s. Weitergehende Hochrechnungen gibt es vorerst nicht. Alle Wachstumstitel profitierten in den letzten 12 Jahren von sehr viel Geld und sehr niedrigen Zinsen. Diese Politik steht vor einer Wende. Damit ist die Fantasie deutlich zu reduzieren.

Value steht für Solidität, aber wenig Fantasie. Diese Industriebereiche sind deshalb solide, aber es lässt sich schwer vorstellen, was daraus entstehen kann. Kreative Zerstörung ist der neue Begriff, der für diese Sektoren ein Anlass sein wird, schwerfällige Konzerne neu aufzubauen. Siemens macht es vor. Darin liegen beträchtliche Potenziale, wenn sie auch wirklich realisiert werden. Auf die Fantasie kommt es an.

onvista-Redaktion: Goldman Sachs hat Covestro jüngst als attraktives Übernahmeziel bezeichnet. Steckt da eine Chance in der Aktie?

Die großen Investmenthäuser suchen zurzeit krampfhaft nach neuen Ideen und Aufhängern. Zum eben Gesagten gehört auch die Chemie, also auch Covestro. Die Struktur dieses kleinsten Chemiekonzerns im DAX gibt Anlass zu der Annahme, dass eine wirklich große Adresse aus Covestro mehr machen könnte. Entweder zwecks Eingliederung in den eigenen Konzern oder über die Zusammenlegung mit anderen Unternehmen unter dem Gesichtspunkt einer größeren Unabhängigkeit von zyklischen Schwankungen und einer damit verbundenen Verbesserung der Marktposition. Die Kursreserven bis zu einer Übernahmeofferte sind beschränkt.

onvista-Redaktion: Bei Siltronic bremst die Verzögerung der Übernahme von Globalwafers, doch angesichts der extremen Nachfrage im Chipsektor steht das Unternehmen doch eigentlich auf gemachtem Boden. Lohnt sich ein langfristiger Einstieg?

Siltronic ist die politische Wette der nächsten Wochen. Die Übernahme durch Globalwafers bedarf der Zustimmung des Bundeswirtschaftsministers. Gleichzeitig auch der amerikanischen Kartellbehörden. Das wird zunehmend unwahrscheinlich. Dann wird es richtig interessant: Sollte ein Verbot ausgesprochen werden, entsteht eine Neubewertung von Siltronic als selbstständiges Unternehmen. Dafür gibt es bereits Hochrechnungen von Analysten mit Werten zwischen 5,5 bis 6,5 Mrd. Euro gegen aktuell gut 4 Mrd. Euro. Grund sind die Verhältnisse am Chipmarkt. Die Actien-Börse berichtete in dieser Woche bereits darüber.

