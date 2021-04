In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach Chancen bei der Verbio-Aktie, ob die geplante Erhöhung der Kapitalertragssteuer in den USA das Investmentverhalten verändern wird und ob die Märkte im Sommer vor einer Durststrecke stehen könnten, was weitere positive Impulse angeht.

onvista-Redaktion: Die Märkte notieren nahe ihrer Rekordhochs und die derzeit laufende Berichtssaison liefert größtenteils erfreuliche Zahlen. Auch der Konjunktur-Optimismus, sowie die schneller laufende Impfkampagne sorgen für Optimismus. Wie viel positive Impulse bleiben da für das restliche Jahr noch übrig, auch in Kombination mit der üblichen Sommerflaute in verschiedenen Sektoren? Ist das vielleicht ein Nährboden für eine stärkere Abwärtsbewegung – oder anders gefragt: Sell in May and go away?

Die Berichtssaison für das erste Quartal zeigt eine überwältigend robuste Entwicklung der Unternehmen, wenn sie nicht ausdrücklich als Corona-Verlierer gelten können. Die größten Gewinner wurden die bekannten Tech-Giganten mit sehr hohen Umsätzen in der Werbung als Einnahme vor dem Hintergrund der Ausweitung der User. Diese bisherigen Erfolge lassen sich in dieser Form nicht mehr fortsetzen, wenn die Pandemie schrittweise überwunden wird. Nun geht es um die Einpreisung der künftigen Erwartungen, nachdem die Kursgewinne der vergangenen Monate mit den bisherigen Ergebnissen voll unterstrichen wurden. Eine Wechselwirkung ist also nicht zu vermeiden. In der Erholungsrunde oder der Aufholjagd geht es nun um die Realisierung neuer Strukturen, die bei den Unternehmen entwickelt worden sind und die Zukunft gestalten. Insgesamt kann man sagen: Die Wirtschaft hat die gesamte Coronakrise überzeugend gut durchgestanden. Darin liegen die neuen Ziele, die bis zum Jahresende reichen. Nur technische Unfälle können dies für kurze Zeit unterbrechen. Sie wären aber die nächste Gelegenheit für die beliebten Schnäppchenkäufe.

onvista-Redaktion: Der Biokraftstoffhersteller Verbio punktet derzeit mit glänzenden Geschäften und einer erhöhten Prognose. Ist der Biokraftstoffsektor und speziell diese Aktie vielleicht ein noch unterschätzter Bereich im Angesicht der der großen Klima-Konjunkturpakete und des grünen Trends am Aktienmarkt?

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Der Sektor Biokraftstoffe spielt eine Nebenrolle, aber ist eine interessante Ergänzung. Der Marktanteil dieses Sektors inkl. Bioethanol bleibt beschränkt wegen der begrenzten Verfügbarkeit der Rohstoffe. Das gilt sowohl für Verbio zum einen wie CropSience zum anderen. Als Spezialität für bestimmte Regionen sind also solche Energiequellen ein brauchbares und interessantes Investment, aber kein Generaltrend.

onvista-Redaktion: Die von Biden anvisierte höhere Kapitalertragssteuer hat die Märkte letzte Woche beunruhigt. Könnte eine solche Steuer merkliche Auswirkungen auf die Anlagestrategie in den USA haben?

Eine höhere Kapitalertragssteuer für Börsengeschäfte in den USA lässt sich voraussichtlich vertreten. Der Ertrag dürfte nicht unbeträchtlich sein, je nach Quote. Die Wall Street würde es hinnehmen, neue Modelle entwickeln, die dies umgehen oder Alternativen konstruieren, die im Endergebnis keine wesentliche Beeinträchtigung der Börsenerträge bewirken. Auf das Börsengeschäft in New York hat dies insgesamt eine nur sehr begrenzte Wirkung.

Vielen Dank für Ihre Antworten!

Foto: Bernecker

www.bernecker.info

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!