In unserer heutigen Ausgabe fragen wir nach einer Einschätzung zum Wahlergebnis und ob die beiden wahrscheinlichsten Koalitionsmöglichkeiten eine Auswirkung auf den Markt haben werden, wie der Streit in der US-Regierung einzuschätzen ist und ob Verbio eine Chance bietet oder überbewertet ist.

onvista-Redaktion: Die Bundestagswahl ist vorbei und die beiden wahrscheinlichsten Optionen zeichnen sich mit einer möglichen Jamaika- oder Ampelkoalition ab. Ist für die Märkte überhaupt relevant, was es am Ende wird?

Zwischen den beiden Farbenvarianten, Ampel und Jamaika, besteht ein wesentlicher Unterschied. Welche Koalition antritt, muss sich noch entscheiden. Erst dann lässt sich die weitere Tendenz einordnen. Gibt es eine Ampelkoalition, driften wir in eine sozialpolitisch definierte politische und wirtschaftspolitische Richtung, die grundsätzlich keine Dynamisierung der Wirtschaft beinhalt. Das ist leider so. Die bisher geäußerten Ziele klingen alle wunderbar und menschenfreundlich, sind aber realpolitisch in der Weise wie bisher geäußert nicht zu erreichen. Das Schlüsselwort sind Investitionen. Dafür gilt die unumstößliche Bedingung: Investitionen kosten Geld und dieses Geld bedarf der Verzinsung und der Rückzahlung. Das geht nur über freie Märkte. Andernfalls funktioniert es so wie im Falle Lenin, Mao und Honecker, die eine glänzende Zukunft versprachen. Die DAX-Zukunft hängt also von dem Ausgang der Koalitionsgespräche ab.

onvista-Redaktion: Der wilde Ritt an den Aktienmärkten setzt sich fort. Als nächstes größeres Risiko wird der Streit in den USA um die Schuldenobergrenze und ein möglicher Shutdown der Regierung ausgemacht – wie hoch schätzen Sie das Risiko von dieser Seite ein?

Das Thema Schuldenobergrenze ist für die Amerikaner nicht neu. Soweit sie schon gelegentlich eintraf, galt sie für wenige Tage. Die Einkommen aller Bundesbeamten ändern sich überhaupt nicht, sondern verschieben sich um die gleiche Zeit. Schwieriger sind die Bedingungen zu erfüllen, die die Republikaner stellen. Deren Ja hängt von einem Kompromiss beim Konjunkturpaket ab. Es geht um eine runde Billion Dollar von insgesamt 3,5 Bio. Dollar. Die Wirkung ist real ebenfalls begrenzt, aber psychologisch von erheblicher Bedeutung, wie der öffentliche Auftritt vor laufenden Kameras der Finanzministerin Yellen zeigte. Aus solchen Konstellationen entstehen Konflikte im Finanzmarkt und nur darin liegt der Sprengstoff für die Märkte selbst.

onvista-Redaktion: Der Biokraftstoffhersteller Verbio klettert derzeit angesichts des guten Umfelds für Werte aus dem Sektor für Erneuerbare Energien auf neue Rekordhochs. Neue Analystenkursziele sehen für die Aktie allerdings noch eine Menge Spielraum, darunter Hauck & Aufhäuser mit einem Kursziel von 80 Euro. Gehen Sie mit?

Verbio ist die ostdeutsche Erfolgsgeschichte in Sachen Biokraftstoff. Interessanterweise von einer ehemaligen Umweltministerin für Fördergelder abgelehnt. Dennoch schaffen die Leipziger inzwischen Umsätze bis 1,0 Mrd. Euro bis Ende des Jahres. Der Kurs hat sich je nach Abgrenzung fast verfünffacht. 3,6 Mrd. Euro Marktwert sind für den genannten Umsatz und ein KGV von 42 per 2022 zu viel. Die Gewinnschätzungen belaufen sich derzeit auf 1,01 Euro je Aktie im letzten Jahr, 1,15 Euro in diesem Jahr und 1,29 Euro für 2020. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser gehen in ihren Kombinationen schlicht zu weit.

