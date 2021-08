Drei Fragen an Bernecker: Wie geht es mit dem Dax, Delivery Hero und DWS weiter?

Jeden Freitag stellen wir Börsenprofi Hans A. Bernecker drei Fragen zu den aktuellen Themen am Markt. Diesmal wollten wir wissen, warum der Dax nicht aus dem Quark kommt, Delivery Hero die richtige Strategie fährt und wie heiß jetzt die DWS-Aktie ist.

onvista: Der Dax kommt den US-Indizes nicht hinterher - gibt es einen guten Grund dafür?

Bernecker: Der Dax folgt den amerikanischen Indizes Dow und S&P 500 im Trend, aber mit weniger Dynamik. Das liegt vor allem an der Zusammensetzung der Indizes, wo die Amerikaner allein im Dow mit Microsoft, Apple und Salesforce drei große Techs im Gepäck haben. Es geht auch anders: New York ist die Leitbörse für alle. Fast auf die Minute genau folgt der Dax täglich den jeweiligen Vorgaben der Amerikaner. Auch die Erweiterung des Dax auf 40 Titel wird daran nicht viel ändern. Ohnehin ist er eine Kuriosität als Performance-Index. Der echte Dax-Kurs-Index sieht deutlich bescheidener aus. Ohne die eingerechneten Dividenden per Ende Juli ergibt sich eine rechnerische Korrektur bis etwa 14.000/14.300. Das ist nicht zu ändern.

onvista: Delivery Hero opfert die Profitabilität zugunsten des Wachstums - die richtige Strategie?

Bernecker: Delivery Hero fährt einen sehr gewagten, aber bislang sehr gekonnten strategischen Plan. Vorbild scheint Amazon zu sein, die das ähnlich machten: Expansion um alles und Verzicht auf Gewinn. Damit erreicht man aus strategischer Sicht eine dominierende Marktmacht. Wo genau die Grenzpunkte sind, ist noch offen, aber: Erst wenn Delivery und seine jeweiligen Töchter einen dominierenden Marktanteil erreicht haben, indem sie Qualitätsführer und Preisführer sind, beginnt die Konzentration auf den Ertrag. Das ist ein riskanter, aber machbarer Weg. Ob man dies mit einem Marktwert von aktuell gut 30 Mrd. Euro bewerten mag, stelle ich in Zweifel. Mindestens ist eine Korrektur angesagt.

onvista: DWS ist ins Visier der SEC geraten - wie schlimm kann das für DWS und Deutsche Bank ausgehen?

Bernecker: DWS wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin angezeigt. Das scheint die neue Linie zu sein, wenn ausgeschiedene Mitglieder, gleich aus welchem Grund, eine solchen Weg gehen. Die Behörden müssen natürlich solchen Anzeigen folgen. Mehr ist zum aktuellen Stand nicht zu sagen. In den USA sind solche Dinge nicht ungewöhnlich. Der deutliche Abschlag des Kurses am Donnerstag um rd. 11 bis 12 % ist aus meiner Sicht eine Kaufgelegenheit.

Jetzt neu: die Experten-Watchlist des Bernecker Aktionärsbriefes

Haben Sie schon unsere neue Experten-Watchlist entdeckt? Das Redaktionsteam des mehrfach ausgezeichneten Aktionärsbriefes führt eine exklusive Experten-Watchlist im my onvista-Bereich. Interessieren Sie sich für die aktuelle Favoritenauswahl mit spannenden internationalen Werten und attraktiven Aktien aus dem Nebenwertesegment? Dann abonnieren Sie einfach die Experten-Watchlist des Bernecker Aktionärsbriefes. Über die Notiz-Funktion können Sie zu jedem Wert der Watchlist die aktuelle Einschätzung der Bernecker Redaktion aufrufen.

Gleich Experten-Watchlist abonnieren und keine neue Chance verpassen!

Foto: Homepage Bernecker