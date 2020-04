Drillisch reicht Schiedsklage gegen Telefonica ein - Will niedrigere Preise

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch reicht Schiedsklage gegen den Wettbewerber Telefonica ein. Der Konzern zweifelt ein Gutachten in einem Preisanpassungsverfahren mit Telefonica an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Maintal mitteilte. Es geht dabei um den Preis, den Telefonica von Drillisch für die Netzmiete verlangen darf. Das Gutachten dazu weise "grobe methodische Fehler sowie inhaltliche Diskrepanzen" auf - darum will Drillisch das Verfahren neu aufrollen.

Anleger reagierten erfreut. Der Aktienkurs von 1&1 Drillisch dreht in einem sehr schwachen Markt ins Plus und notierte zuletzt ein halbes Prozent höher. Telefonica-Titel zeigten sich hingegen unbeeindruckt./fba/he