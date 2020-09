Dürr: Angekündigte Wandelanleihe gefällt den Anlegern überhaupt nicht – Aktie über 5 Prozent im Minus

Dürr-Aktien sind im heutigen Handel stark unter Druck geraten, da das Unternehmen plant, eine Wandelanleihe in dreistelliger Millionenhöhe auszugeben. Die Anleger zeigen sich alles andere als erfreut und haben die Papiere gut 5,6 Prozent ins Minus befördert.

Das Tagestief hatte kurz zuvor bei 24,32 Euro gelegen, damit erreichten sie ihr niedrigstes Niveau seit der ersten August-Woche.

Anleger befürchten Gewinnverwässerung

Dürr will durch die Anleihen mit Fälligkeit in 2026 etwa 150 Millionen Euro einnehmen. Das Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Als Grund für die Belastungen galt eine erwartete Gewinnverwässerung, die aus der Möglichkeit resultiert, dass die Anleihen in Aktien der Firma gewandelt werden.

Die Gesellschaft plant, die Erlöse aus der Begebung der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke wie die Refinanzierung sowie weitere potenzielle Zukäufe zu verwenden.

onvista/dpa-AFX

