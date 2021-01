DÜRR - Die Bullen haben geliefert

Dürr AG - WKN: 556520 - ISIN: DE0005565204 - Kurs: 34,160 € (XETRA)

Das in der jüngsten Analyse herausgearbeitete Make or Break-Level ("DÜRR - Dieses Level muss halten") hat hervorragend gehalten und war die Startbasis für die jüngste Rallybewegung. Nach der Analyse ging es eigentlich stetig gen Norden.

Wie geht`s weiter aus charttechnischer Sicht?

Kurzfristig ist die Aktie etwas heiß gelaufen so dass hier jederzeit mit dem Beginn einer Konsolidierungsphase gerechnet werden muss. Rücksetzer an das Zwischenhoch von Ende November knapp unterhalb von 32 EUR böten sich unter Umständen für einen Neueinstieg auf der Longseite an.

Erst unterhalb von 31,80 EUR bekommen die Bären wieder ein wenig Rückenwind, bis dahin bleiben die Käufer am Ruder bei Dürr.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Dürr Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)