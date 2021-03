DuPont will Laird Performance Materials für 2,3 Milliarden US-Dollar kaufen

WILMINGTON (dpa-AFX) - Der US-Spezialchemiekonzern DuPont will Laird Performance Materials für 2,3 Milliarden US-Dollar (1,93 Mrd Euro) kaufen. Das Unternehmen habe diesbezüglich eine endgültige Vereinbarung mit dem Private-Equity-Unternehmen Advent International geschlossen, teilte DuPont am Montag in Wilmington mit. Der Zukauf soll aus vorhandenen Barguthaben bezahlt werden. Die Transaktion werde voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen, hieß es.

"Die Akquisition von Laird Performance Materials ist ein wichtiger Schritt, um die Strategie von DuPont voranzutreiben", sagte DuPont-Chef Ed Breen. Laird Performance Materials werde den Geschäftsbereich Elektronik & Industrie (E&I) ergänzen. Das Unternehmen ist den Angaben zufolge ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähiger elektromagnetischer Abschirmung und Wärmemanagement. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 mit mehr als 4300 Mitarbeitern einen Umsatz von 465 Millionen Dollar.

DuPont erwartet bis Ende 2024 Kostensynergien vor Steuern von rund 60 Millionen Dollar, wobei der Hauptteil davon bereits in den ersten 18 Monaten nach Abschluss realisiert werden soll. Im Gegenzug rechnet das Unternehmen mit Kosten von etwa 40 Millionen Dollar. DuPont geht davon aus, dass sich der Zukauf bereinigt um einmalige Kosten und transaktionsbedingten Abschreibungen innerhalb der ersten 12 Monate positiv auf die operative Ebitda-Marge, den freien Barmittelzufluss und den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken wird. Zudem soll bis zum fünften Jahr eine hohe einstellige Kapitalrendite erwirtschaftet werden./mne/knd/jha/