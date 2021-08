DWS GROUP - Greenwashing-Verdacht lässt Aktie abstürzen

DWS Group GmbH & Co. KGaA - WKN: DWS100 - ISIN: DE000DWS1007 - Kurs: 36,420 € (XETRA)

"WSJ": US-Börsenaufsicht SEC untersucht DWS. "DWS soll Angaben zu Nachhaltigkeitskriterien zu hoch angesetzt haben", wie das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet.

Konkret steht der Verdacht im Raum, dass DWS die ESG-Aspekte (Environment, Social, Governance) ihrer "grünen" Investments stärker beworben und gelobt hat, als sie letztlich umgesetzt wurden. Das kommt bei den Aktionären in einer Zeit, in der auch in der Finanzindustrie immer mehr auf Umweltschutz, Sozialstandards und gute Unternehmensführung (ESG) geachtet wird, gar nicht gut an. Bereits vor Wochen hatte die Süddeutsche Zeitung über Zweifel an den grünen DWS-Produkten geschrieben.

Aktie ab jetzt meiden

Nach dem neuen Allzeithoch im gestrigen Handel ist der heutige Einbruch bitter für die Anleger. Die Aktie durchbricht intraday wichtige Preismarken und befindet sich im freien Fall. Bei 35,90 - 36,00 EUR findet der Wert jetzt eine potenzielle Unterstützungslinie, von wo aus technische Erholungen auf den Rutsch starten könnten. Bei 37,20 und 38,30 EUR lägen kurzfristige Erholungsziele.

Hält der starke Verkaufsdruck an, wären sogar direkte Abgaben bis rund 34 EUR denkbar. Spätestens vom dort gelegenen, horizontalen Unterstützungsbereich aus sollte es zu Erholungsansätzen kommen. Darunter liegt erst bei 31,60 - 32,00 EUR die nächste Auffangzone.

Erste positive Signale im Chart würde ein Anstieg über das heutige Tageshoch bei 39,10 EUR liefern. Dann könnte das Papier zu einer Aufholjagd in Richtung Allzeithoch antreten.

Fazit: Mit den heutigen Schockwellen könnte es in den kommenden Wochen unruhig werden. Bis zur Aufklärung des Sachverhalts durch die US-Börsenaufsicht SEC schwingt nun ein erhöhtes Risiko mit, welches den Wert eher uninteressant macht. Höchstes sehr kurzfristige Trader könnten mit der jetzt erhöhten Volatilität Freude an dem Papier haben. Für alle anderen heißt es zunächst: Finger weg.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)