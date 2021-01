DWS GROUP - Saubere Umkehrkerze am EMA200

DWS Group GmbH & Co. KGaA - WKN: DWS100 - ISIN: DE000DWS1007 - Kurs: 32,600 € (XETRA)

Ende Oktober wurde die DWS-Group-Aktie mit einer Stopp-Buy-Marke bei 32,50 EUR vorgestellt. Dieses Kaufsignal wurde wenige Tage später aktiviert und der Wert konnte sich sehr positiv entwickeln. Allerdings drehten die Bären an der 36,00 EUR-Marke den Saft der Bullen ab. Auch in diesem Jahr konnte diese Marke nicht nachhaltig geknackt werden. Mit dem Bruch des EMA50 bei 34,05 EUR wurde eine Verkaufswelle gestartet, die vermutlich heute ein Ende gefunden hat, denn die Bullen konnten an einer wichtigen Stelle eine bullische Umkehrkerze formen. Wie könnte man die neue Situation handeln?

Alte Setup weiterhin aktiv

Das Kursziel aus der alten Analyse bei 38,00 EUR wurde noch nicht erreicht und ist weiterhin aktiv. Mit der aktuellen bullischen Umkehrkerze könnte man nun seinen Stopp sehr eng an den Markt platzieren. Man hätte nun ein Risiko von 1,00 EUR je Anteilschein, denn das heutige Tief liegt bei 31,46 EUR. Einstiegsmöglichkeiten ergeben sich auch dem aktuellen Kursniveau, welches das gleiche entspricht wie beim alten Stopp-Buy-Szenario.

DWS Group GmbH & Co. KGaA

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)