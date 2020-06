DWS unterstützt Wahl von Ex-CEO Bock zum neuen BASF-Aufsichtsratschef

Frankfurt (Reuters) - Die Fondsgesellschaft DWS hat keine Einwände gegen die Wahl des ehemaligen BASF-Vorstandschefs Kurt Bock zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden des Chemiekonzerns.

Die DWS werde die Wahl von Bock unterstützen, teilte die Fondsgesellschaft am Dienstag mit. "Wir schätzen die Expertise und Erfahrung von Herrn Dr. Bock ausdrücklich und unter Einhaltung der aktienrechtlich vorgeschriebenen zweijährigen Karenzzeit ist eine Rückkehr zur BASF und in deren Aufsichtsrat möglich." Kritisch bewertet die DWS jedoch die weiteren Mandate von Bock im Aufsichtsrat bei BMW und als Aufsichtsratschef beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub und will wissen, wie umfangreich der Arbeitsaufwand dieser Mandate ist und inwiefern Geschäftsbeziehungen zwischen BASF und Fuchs Petrolub bestehen.

BASF hat am Donnerstag zu seiner Hauptversammlung eingeladen, die wegen der Corona-Pandemie nur im Internet stattfindet. Die Fondsgesellschaft Union Investment hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sie werde gegen die Wahl von Bock als neuen Aufsichtsratschef stimmen. "Herr Bock hat uns schon als Vorstandschef nicht überzeugt, zudem ist im Fall seiner Wahl keine ausreichende Unabhängigkeit im Aufsichtsrat gegeben", hatte Fondsmanager Arne Rautenberg in einem Interview gesagt. Bock soll auf der Hauptversammlung zum Nachfolger des langjährigen Aufsichtsratschef - und ehemaligen Vorstandschefs - Jürgen Hambrecht gewählt werden.