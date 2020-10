DxPx Investoren Konferenz bietet mit neuem Konzept der Krise die Stirn

Größte Investoren-Partnering Messe für den Bereich Diagnostics, Personalized Medicine und Research Tools vom 17. bis 21. November

Über 150 Investoren und bereits jetzt mehr als 350 Anmeldungen aus über 20 Ländern

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie spielen innovative Diagnostik Lösungen eine ganz wesentliche Rolle. Um den aktuellen und künftigen Herausforderungen besser begegnen zu können, bietet die DxPx 2020 als Europas größte internationale Partnering-Konferenz für Diagnostik, Digital Health, Regenerative Medizin und Research Tool Industrie die ideale Netzwerk-Plattform für Startups, Unternehmen und Investoren.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen Covid-19 Infizierter musste das geplante hybride Veranstaltungskonzept angepasst werden. Hierzu wurde die DxPx verlängert und findet nun erstmals als digitale 5-tägige Partnering-Konferenz von Dienstag 17. bis Samstag, 21. November statt. Mit einem angepassten, digitalen Konzept können Investitionsmöglichkeiten, M&A- und Lizenzoptionen und R&D Partnerschaften zwischen Unternehmern und Investoren dabei in vorterminierten One-to-One Meetings nach wie vor evaluiert werden.

„Gerade jetzt ist es enorm wichtig, innovative neue Lösungen zur Bewältigung der Krise verstärkt zu fördern. Die Einsparungen der nun rein digitalen Veranstaltung geben wir daher 1:1 an Startups weiter und bieten ab heute eine reduzierte Rate von 199 Euro für die gesamten 5 Tage mit über 150 Investoren an. Wir werden als Organisatoren zusätzlich einen mit 5.000 Euro dotierten Preis für den besten Pitch ausloben, um in Zeiten der Krise ein Zeichen zu setzen“, freut sich Dr. Mirko Stange als Initiator der DxPx.

Christoph Brandenberger, Managing Direktor bei der US Investmentbank Brown Gibbons Lang & Company und mit Roche Diagnostics einer der beiden Gold-Sponsoren der DxPx: „Wir freuen uns darauf, gerade jetzt und trotz aller Herausforderungen in diesem Jahr an der DxPx-Konferenz wieder mitzuwirken. Die Messe bietet eine ideale Plattform und zeigt wie wichtig solche Veranstaltungen gerade in Zeiten von Covid sind. Dies zeigen auch die bereits über 100 Bewerbungen für den DxPx Award - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.“ Die Anmeldungsfrist wurde hierfür bis zum 6. November verlängert.

Zusätzlich zum Investoren-Partnering bietet die DxPx 2020 erstmalig mit dem China-Forum auch eine Möglichkeit, dass Unternehmen ihr Business auch über 40 Investoren aus Asien zu präsentieren.

