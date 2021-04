DZ Bank belässt Adidas auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Halten" mit einem fairen Wert von 280 Euro belassen. Die vom Management angestrebte überproportionale Umsatzausweitung im Online-Geschäft in den Regionen Nordamerika, EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) und China dürfte sich positiv vor allem auf die Entwicklung der Bruttomarge, aber auch der Ebit-Marge auswirken, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Online-Handel sei der profitabelste Vertriebskanal des Sportartikelkonzerns./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 08:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 10:48 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.