DZ Bank belässt Lanxess auf 'Kaufen' - Fairer Wert 74 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 74 Euro belassen. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) habe der Chemiekonzern sowohl das Vorquartal als auch das Vorjahresquartal übertroffen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge habe Lanxess die Jahresprognose für diese Kennziffer erhöht. Organisatorisch und hinsichtlich der finanziellen Mittel seien zudem weitere Akquisitionen möglich./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 09:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 09:36 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.