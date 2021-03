DZ BANK – Brent: Bullen behalten das Zepter weiter fest in der Hand

Werbung

Die Ölpreisnotierungen setzten ihre Aufwärtsbewegung auch in den vergangenen Wochen weiter fort. Neben der Aussicht auf ein baldiges Re-Opening der Wirtschaft im Zuge der globalen COVID-19-Impfstoffkampagne sorgten zuletzt auch Produktionsausfälle im Zuge der Hurrikansaison in den USA für positive Impulse an den Terminmärkten. Auch aus technischer Sicht bleibt das Chartbild bei Brent Crude Oil weiterhin bullisch, weshalb wir weiterhin an unserem Long-Szenario festhalten. COVID-19-Impfstoffkampagne nimmt Fahrt auf – Geplante Förderausweitung der OPEC+-Allianz belastet nur temporär Die COVID-19-Impfstoffkampagne nimmt nach verhaltenem Start Fahrt auf. Da man die Kapazitätsengpässe bei der Impfstoffproduktion weitestgehend im Griff hat und viele der neuen COVID-19-Vakzine zuverlässig vor neuen, gefährlichen Virus-Mutationen schützen, gehen viele Experten davon aus, dass die scharfen Restriktionen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten zumindest deutlich gelockert werden dürften. Da die Neuinfektionszahlen im vergangenen Monat weltweit deutlich zurückgegangen sind, sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Trendwende im Kampf gegen das Virus, wobei die Pandemie nach Aussage von WHO-Regionaldirektor Hans Henri Kluge im günstigsten Fall schon in wenigen Monaten überwunden sein könnte. Die Aussicht auf eine rasche Rückkehr zur Normalität nach der Coronavirus-Pandemie sorgte zuletzt an den Terminmärkten für gute Stimmung. Da die Restriktionen für den Flug- und Reiseverkehr deutlich gelockert werden dürften, wird auch der Kraftstoff- und Kerosinverbrauch deutlich anziehen, so das Kalkül. Daher sorgten Spekulationen, wonach die OPEC+-Gemeinschaft ihre Ölförderung im Rahmen ihres am 4. März stattfindenden Treffens voraussichtlich leicht anheben wird, nur kurzfristig für Abgabedruck beim Ölpreis. Winterstürme in den USA sorgen für erhebliche Produktionsausfälle – Goldman Sachs sieht kurzfristig Potenzial bis 75 USD! Angesichts heftiger Winterstürme und Kälteeinbrüche kam es zuletzt im Golf von Mexiko und im US-Bundesstaat Texas zu massiven Ausfällen bei der Ölproduktion. Da die Unwetter weiter anhalten, rechnen Marktbeobachter nicht mit einer raschen Entspannung der Lage. Damit dürfte sich auch der Abwärtstrend bei der US-Ölproduktion weiter fortsetzen. In der Vorwoche wurde hier erneut ein Minus von 1,1 Millionen Barrel auf 9,7 Millionen Barrel pro Tag verzeichnet, womit die Förderquote in den USA mittlerweile auf dem Stand von 2018 rangiert. Da die Ölnachfrage im Zuge des wieder anziehenden Reise- und Luftfahrtverkehrs sukzessive anziehen wird, rechnen die Experten von Goldman Sachs bis spätestens Mitte des Jahres mit einer Erholung der Ölnachfrage auf Vorkrisenniveau. Entsprechend wurde das Kursziel für Brent Crude Oil um 10 USD auf 70 USD angehoben, wobei die Experten bereits Ende des zweiten Quartals mit einem Erreichen dieser Marke rechnen. Bis Ende des dritten Quartals halten die Analysten sogar Ölpreisnotierungen von 75 USD für realistisch. Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent Brent Crude Oil befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Überschreiten der psychologisch wichtigen 60-USD-Marke setzte sich die Aufwärtsbewegung mustergültig fort. Dabei wurden mehrtägige Rücksetzer zuletzt mit Käufen beantwortet, was unserer Einschätzung nach für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spricht. Unseres Erachtens bietet es sich daher an, bei Long-Positionen mit einem Stop-Loss bei 57 USD weiter investiert zu bleiben. Produktidee: Endlos-Turbo Long auf Brent Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 36,384 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 36,384 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder über der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Risikobeschreibung

Endlos Turbo Long 36,387 open end: Basiswert Brent Crude Future Contract DFW05G // Quelle: DZ BANK: Geld 04.03. 08:50:58, Brief 04.03. 08:50:58 23,51 EUR 23,51 EUR 2,62% Basiswertkurs: 64,72 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: ICE Fut Eur , 08:41:56 Basispreis 36,387 USD Abstand zum Basispreis in % 43,85% Knock-Out-Barriere 36,387 USD Abstand zum Knock-Out in % 43,85% Hebel 2,28x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

