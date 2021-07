DZ BANK – Evotec: Innovativer Dienstleister in Sachen Gesundheit

Werbung

Evotec ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für die Forschung und Entwicklung neuer medizinischer Wirkstoffe. Nach einem guten Jahresauftakt blickt der Vorstand zuversichtlich auf das Gesamtjahr. Die Aktie weist aktuell eine interessante charttechnische Konstellation auf.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus im vergangenen Jahr kam Bewegung in den Gesundheitssektor. Unternehmen der Pharma- bzw. Biotechnologiebranche gingen Kooperationen ein und erhielten zudem Unterstützungen von Universitäten sowie staatlicher Seite. Die gebündelten Kräfte ermöglichten die schnelle Entwicklung von Impfstoffen zum Schutz vor COVID-19. Insofern hat die Pandemie gezeigt, wie effizient und innovativ die Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Therapieansätze zur Bekämpfung von Krankheiten sein kann.

Bedarf an neuen Therapieansätzen wird weiter steigen

Genau hier setzt Evotec an und nutzt seine moderne, multimodale Forschungsplattform, um mit innovativen Ansätzen neue und verbesserte pharmazeutische Produkte zu entwickeln. Die strategischen Aktivitäten der Hamburger umfassen ein breites Spektrum von Therapiegebieten wie die Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Der Bedarf in diesen Bereichen dürfte angesichts der alternden Bevölkerungen in den Industriestaaten sowie dem zunehmenden Zugang der Mittelschichten in Asien zu medizinischer Versorgung in Zukunft weiter steigen. Während Evotec im Segment „EVT Execute“ als Dienstleister für Unternehmen aus der Life-Science-Branche tätig ist, treibt man im Segment „EVT Innovate“ auch eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte voran, um diese in verpartnerte („co-owned“) Kooperationen mit erfolgsabhängiger Ertragsteilung zu überführen.

Im Auftaktquartal 2021 konnte Evotec zahlreiche neue Partnerschaften und Allianzen abschließen bzw. bestehende Beziehungen erweitern. Auch im Bereich der Entwicklungspartnerschaften kamen Verträge hinzu. Die Erlöse des Konzerns aus Verträgen mit Kunden stiegen im ersten Quartal um 11% auf 133,1 Mio. Euro (Q1 2020: 119,4 Mio. Euro). Die Umsätze im Segment „EVT Execute“ legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16% auf 136,9 Mio. Euro zu (Q1 2020: 118,2 Mio. Euro), das Segment „EVT Innovate“ zeigte im gleichen Zeitraum ein Umsatzwachstum von 21% auf 28,2 Mio. Euro (Q1 2020: 23,3 Mio. Euro). Aufgrund des planmäßigen Auslaufens von Zahlungen durch den Pharmakonzern Sanofi und ungünstiger Währungseffekte blieb das bereinigte Konzern-EBITDA mit 21,1 Mio. Euro hinter dem Vorjahresergebnis zurück (Q1 2020: 30,0 Mio. Euro). Ohne diese Effekte lag das Wachstum des bereinigten Konzern-EBITDA trotz höherer Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bei 16%.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand bislang einen Konzernumsatz in einer Spanne von 550 – 570 Mio. Euro (2020: 500,9 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 105 – 120 Mio. Euro (2020: 106,6 Mio. Euro). Die Zahlen für den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021 wird das Unternehmen am 11. August 2021 veröffentlichen.

Unterstützung bei 34 Euro ausgebildet, Aufwärtstrend intakt

Die Aktie von Evotec sehen wir in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. In deren Verlauf stieß die Kursnotierung im April 2019 im Bereich um 26 Euro auf Widerstand. Dieser erwies sich als sehr stark und leitete eine längere Konsolidierung ein. Im Dezember 2020 gelang der Aktie schließlich der nachhaltige Anstieg über 26 Euro. In der Folge legte die Notierung bis auf 43,00 Euro zu, korrigierte anschließend und fiel dabei auf 27,80 Euro zurück.

Ausgehend von diesem Niveau sahen wir seit März 2021 wieder steigende Kursnotierungen, die die Aktie bis Ende Juni 2021 auf 39,22 Euro führten. Während der folgenden Konsolidierung bewährte sich der Bereich zwischen ca. 33 und 34 Euro als Unterstützung. Ausgehend von dieser Unterstützungszone und mit Blick auf die steigende 200-Tage-Linie liegen die nächsten Etappenziele nun bei 37,62/38,28 Euro sowie 39,22 Euro. Ein Anstieg über das Hoch von Ende Juni würde den seit dem 8. März 2021 bestehenden Aufwärtstrend bestätigen und Raum bis zum Januar-Hoch bei 43,00 Euro eröffnen.

Für Long-Positionen, mit denen an einer Fortsetzung des Aufwärtstrends partizipiert werden soll, bietet sich aus unserer Sicht ein Stopp unterhalb des Unterstützungsbereichs um 33,00 Euro an, dem nun eine erhöhte Bedeutung zukommt. Sollte die Aktie nachhaltig darunter zurückfallen, würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben und es wären weitere Kursrückgänge zur 200-Tage-Linie zu erwarten, die derzeit bei rund 31,20 Euro verläuft. Ein Durchbruch unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt würde ein Verkaufssignal auslösen.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Evotec

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Evotec SE stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 25,8883 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 25,8883 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Evotec SE hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

