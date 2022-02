DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 81 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass der positive Gewinntrend, den der Chemiekonzern in den vergangenen Quartalen zeigte, auch im ersten Halbjahr 2022 anhalten wird. Er geht davon aus, dass die kundennahen Segmente steigende Kosten besser weiter reichen können. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen ab 2022 leicht./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 14:47 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 15:02 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.