DZ Bank hebt fairen Wert für Covestro auf 32 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Covestro in einem Ausblick auf den Zwischenbericht von 30 auf 32 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler hält die operative Gewinnprognose des Kunststoffkonzerns für 2020 weiter für erreichbar. Er geht in einer am Montag vorliegenden Studie aber nun eher davon aus, dass der Konzern am unteren Ende der Spanne landet. Die niedrigeren Gewinnschätzungen würden durch höhere Gewinnmultiplikatoren im Branchenvergleich überkompensiert, so der Experte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 11:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 11:33 / MESZ

