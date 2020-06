DZ Bank hebt fairen Wert für Linde auf 214 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Linde-Aktie vor Zahlen von 193 auf 214 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im zweiten Quartal dürfte zwar vor allem das Industriegeschäft in Europa, den USA und Südamerika negativ von der Covid-19-Pandemie betroffen sein, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den langfristigen Gewinntrend der Linde-Aktie sieht er aber weiterhin positiv./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 16:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 16:20 / MESZ

