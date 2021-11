DZ Bank hebt fairen Wert für Siemens auf 189 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens nach Quartalszahlen von 172 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Technologiekonzern habe zum vierten Mal in dem gerade abgelaufenen Geschäftsjahr die Nettoergebnis-Erwartungen (wenn auch mit gemischten Signalen bei industriellen Geschäfts-Margen) übertroffen und zeige einen extrem guten freien Barmittelzufluss, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die innere Stärke des Konzerns ermögliche auch im laufenden Geschäftsjahr steigende Gewinne./la/eas

