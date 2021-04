DZ Bank hebt fairen Wert für Sixt-Stämme auf 127 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 122 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Autoverleihers sollte sich bis zum Sommer erholen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Analystenveranstaltung. Die Impffortschritte dürften in den USA für eine schnellere Erholung sorgen als in Europa./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 09:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 09:39 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.