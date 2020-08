DZ Bank hebt fairen Wert für Varta auf 120 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Varta nach Zahlen von 100 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit Blick auf den angehobenen Ausblick das Batteriekonzerns an. Die positiven Geschäftsaussichten seien jedoch weitestgehend im Kurs reflektiert./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 14:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 14:26 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.