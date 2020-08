DZ BANK – MorphoSys: „größter Meilenstein“ in der Firmengeschichte

Werbung

Monjuvi erhält Zulassung

MorphoSys hat es geschafft: Zum ersten Mal in der 28-jährigen Firmengeschichte hat der Biopharmakonzern ein eigenes Medikament bis zur Marktreife entwickelt. Die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) hat demnach jüngst das Krebsmittel Monjuvi zugelassen, für das Ende 2019 ein entsprechender Antrag eingereicht wurde. Es basiert auf dem Wirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR208), einem humanisierten, monoklonalen Antikörper. Monjuvi kann nun in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid für die Behandlung einer besonders aggressiven und häufigen Form des Lymphdrüsenkrebses (B-Zell-Lymphom (DLBCL)) eingesetzt werden. Laut Unternehmen handelt es sich bei der Zulassung um die erste für eine sogenannte Zweitlinien-Therapie für erwachsene Patienten, deren Erkrankung während oder nach der ersten Therapie fortgeschritten ist.

MorphoSys sprach vom „größten Meilenstein“ in der bisherigen Firmengeschichte. Angesichts der entsprechenden Fortschritte und des beschleunigten Zulassungsverfahrens ist die Zulassung aus unserer Sicht nicht überraschend. Dennoch ist mit der positiven Entscheidung nun auch die letzte Unsicherheit in diesem Zusammenhang weggefallen. Auch blieb eine Verzögerung im Zulassungsprozess aus – die Entscheidung kam sogar früher als erwartet. Positiv bewerten wir zudem, dass MorphoSys mit Monjuvi nun unter Beweis gestellt hat, ein Medikament bis zur Marktreife entwickeln zu können. Das bestärkt uns darin, dass die Gesellschaft über eine hohe Expertise bei der Entwicklung neuer Medikamente auf Basis von menschlichen Antikörpern mit dem Fokus auf Krebserkrankungen verfügt.

Wichtiger Schritt zum voll integrierten Biopharmakonzern

Monjuvi soll nun in Kürze in den USA erhältlich sein. Bei der Vermarktung in den USA arbeitet man mit dem Partner Incyte zusammen, mit dem man im Januar dieses Jahres eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung geschlossen hat. Außerhalb der USA hat Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte. In der EU befindet sich die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid derzeit in der Prüfung. Wir gehen auch hier von einer positiven Entscheidung aus. Darüber hinaus besteht das Potenzial, dass Tafasitamab für weitere B-Zell-Erkrankungen eingesetzt werden kann, für die derzeit entsprechende Studien laufen. Derartige Studien sind zusammen mit den grundlegenden, kostspieligen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten das Kernrisiko für biopharmazeutische Unternehmen wie MorphoSys, weil entsprechende Rückschläge bzw. Verzögerungen möglich sind. Das spiegelt sich auch oft in volatilen Kursentwicklungen mit den daraus resultierenden Risiken, aber auch Chancen bei entsprechenden Trading-Aktivitäten wider.

Die jüngste Zulassung von MorphoSys bewerten wir jedoch als wichtigen Schritt bei der Firmenstrategie, sich zu einem voll integrierten biopharmazeutischen Unternehmen zu entwickeln. Das könnte unserer Ansicht nach ein Katalysator für steigende Kurse sein. Aus charttechnischer Sicht hat sich zuletzt die 200-Tage-Durchschnittslinie als Unterstützung erwiesen und die Aktie hat sich davon nach oben abgesetzt. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 122,50 Euro sehen wir Chancen auf der Long-Seite, da damit die vorangegangene Aufwärtsbewegung bestätigt wird. Für einen entsprechend trendfolgenden Handelsansatz bietet sich aus unserer Sicht ein Stop-Loss knapp unter der 200-Tage-Durchschnittslinie an.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf MorphoSys

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswertes partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert MorphoSys AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 90,9854 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 90,9854 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die MorphoSys AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

