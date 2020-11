DZ Bank startet Delivery Hero mit 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Delivery Hero mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 110 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Manuel Mühl erwartet, dass der Essenslieferdienst im Zuge von strategischen Zukäufen seine Marktmacht weiter ausbaut. Letztlich dürften zunehmende Nutzerzahlen und Bestellungen die Margen steigern und die Logistik besser auslasten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Delivery Hero als eines von wenigen Unternehmen, das den harten Wettbewerb der Branche überleben wird. Allerdings wies er auch auf die hohe Unsicherheit und betriebswirtschaftliche sowie regulatorische Risiken hin./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 17:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 18:02 / MEZ

