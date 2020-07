DZ Bank startet Hellofresh mit 'Verkaufen' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hellofresh in einer Ersteinstufung bei einem fairen Wert von 36 Euro zu "Verkaufen" empfohlen. "HelloFresh zählt zu den großen Gewinnern der Covid-19-Krise. Das mittlerweile ambitionierte Bewertungsniveau birgt aus unserer Sicht jedoch erhebliche Rückschlagsrisiken" schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Eine sukzessive Lockerung der Infektionsschutz-Maßnahmen und die Bereitstellung eines Impfstoffs oder therapeutischen Medikaments könnten den Boom schneller als erwartet beenden."/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 13:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 13:41 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.