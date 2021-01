DZ hebt Fuchs Petrolub auf 'Halten' - Faire Wert hoch auf 45 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs Petrolub nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 41 auf 45 Euro je Aktie angehoben. Die Eckdaten des Schmierstoffeherstellers für das abgelaufene Geschäftsjahr lägen "spürbar über den Erwartungen" und ließen Rückschlüsse auf einen weiter stabilen Rückenwind für die Branche zu, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2020 und 2021 an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:24 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.