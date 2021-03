E.ON - Aktie arbeitet an einem Kaufsignal

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 8,796 € (XETRA)

Das Ende Februar hier an dieser Stelle ("E.ON - Aktie mit bullischem Tagesreversal") erstmals vorgestellte mögliche Kaufsignal könnte nun heute endlich Realität werden: Die Aktie klettert heute intraday über den mittelfristigen Abwärtstrend im Tageschart.

Kaufsignal generiert

Wird der heutige Ausbruch per Tagesschluss bestätigt, würde ein mittelfristiges Kaufsignal in der Aktie generiert werden. Auf Grund der fast schon extremen Underperformance der Aktie in den vergangenen Wochen hat der Wert starkes Aufholpotenzial. Das erste Ziel liegt im Bereich des EMA200 im Tageschart, mittelfristig hat der Wert weiteres Potenzial in den Bereich 10,50 bis 11,50 EUR.

Erst unterhalb des jüngsten Bewegungstiefs bei 8,28 EUR übernehmen die Bären wieder das Kommando.

E.ON Aktie Chartanalyse Tageschart

