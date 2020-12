E.ON - Ist der Abwärtstrend reaktiviert?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,010 € (XETRA)

Das Aufbäumen war nur von kurzer Dauer, denn nach dem Abverkauf von 10,81 EUR bis knapp unter den Support bei 8,82 EUR erreichte die Aktie von E.on gerade einmal den in der letzten Analyse anvisierten Zwischenwiderstand bei 9,30 EUR und setzte dort jedoch bereits wieder zurück.

Bereits am Dienstag wurde die Unterstützung bei 8,82 EUR touchiert und könnte jetzt direkt in Richtung 8,60 EUR und darunter bis zur 8,32 EUR-Marke unterschritten werden. Am Tief aus dem April sollte sich allerdings eine nachhaltige Bodenbildung entwickeln. Andernfalls droht bereits die Ausweitung des Abwärtstrends bis 7,87 und 7,60 EUR.

Sollte es den Bullen dagegen gelingen, den Kreuzwiderstand bei rund 9,15 EUR zu überwinden, wäre eine Erholung bis 9,40 EUR möglich, ehe der Abwärtstrend fortgeführt wird. Darüber wäre sogar die 9,71 EUR-Marke erreichbar.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)