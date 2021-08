E.ON - Nach Zahlen leicht unter Druck

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,636 € (XETRA)

E.ON erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 33 Mrd. EUR (VJ: 30,5 Mrd. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 3,2 Mrd. EUR (VJ: 2,2 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 1,8 Mrd. EUR (VJ: 950 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2021 sieht das Management nun ein Ebit (bereinigt) von 4,4 Mrd. EUR bis 4,6 Mrd. EUR (bisher: 3,8 Mrd. EUR bis 4,0 Mrd. EUR) und einen Konzernüberschuss von 2,2 Mrd. EUR bis 2,4 Mrd. EUR (bisher: 1,7 Mrd. EUR bis 1,9 Mrd. EUR). Die Mittelfristziele für 2023 inklusive Dividendenpolitik wurden bekräftigt.

Quelle: Guidants News

Die E.ON-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 8,27 EUR vom 05 März 2021 in einer Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 12. Mai 2021 ein Hoch bei 10,71 EUR. Anschließend setzte der Wert auf das log. 38,2 % Retracement bei 9,71 EUR zurück. In den letzten Tagen näherte sich der Wert wieder dem Hoch aus dem Mai an.

Heute eröffnete die Aktie fast am Hoch bei 10,71 EUR. In den ersten Minuten kommt es zu Verkäufen.

Kaufwelle abgebrochen?

Kurzfristig könnte die E.ON-Aktie bis an den Aufwärtstrend seit März 2021 bei aktuell 10,27 EUR abfallen. Dort könnte eine Entscheidung anstehen. Hält dieser Trend, dann wäre ein erneuter Anstieg an dann Widerstandsbereich um 10,71 EUR möglich. Im Falle eines Ausbruchs darüber wäre eine Rally in Richtung 11,56 EUR oder sogar 12,00 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 10,27 EUR abfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 9,71 EUR kommen.

Fazit: Die Zahlen helfen erst einmal nicht weiter. In den nächsten Tagen dürfte eine kleine Konsolidierung das Bild bestimmen.

E.ON

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)