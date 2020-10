E.ON - Nur ein Pullback oder mehr?

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,694 € (XETRA)

Die E.ON-Aktie legte nach dem Tief aus dem März 2020 eine Rally hin und stieg dabei von 7,60 EUR auf 10,81 EUR. Nach diesem Hoch vom 21. Juli schwenkte die Aktie in eine Seitwärtsbewegung ein. Schon bald stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine SKS-Topformation handelte. Diese wurde am 14. September mit dem Fall unter die Nackenlinie vollendet. Anschließend fiel der Wert auf ein Tief bei 9,27 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Seit diesem Tief vom 24. September erholt sich die Aktie. Am Freitag erreichte sie sich dem EMA 200 bei aktuell 9,72 EUR. Die Nackenlinie der SKS liegt bei 9,91 EUR.

Käufer bleiben im Nachtteil

Die E.ON-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung 8,70 EUR ist jederzeit möglich. Zuvor kann es allerdings noch zu einem Anstieg bis ca. 9,91 EUR kommen. Erst mit einer stabilen Rückkehr über die dort verlaufende Nackenlinie würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Neue mittelfristige Kaufsignale ergäben sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit Februar 2020, der aktuell bei ca. 10,44 EUR verläuft. Gelingt ein solcher Ausbruch, wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 10,81 und 11,56 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

FACEBOOK - Erholungsphase schon vorbei?

DEUTSCHE POST - Noch in Range gefangen

E.ON

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)