EBAY - Es wird Zeit für ein Comeback

eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 49,900 $ (NASDAQ)

Die eBay-Aktie gehörte zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Zwar fiel auch hier der Aktienkurs zunächst bis auf ein Tief bei USD 26.02 zurück, der dortige Supportbereich bot jedoch nicht nur ausreichend Halt, um den Bären Einhalt zu gebieten, sondern sorgte für genug Kaufinteresse, um eine extrem dynamische Rally zu starten. Im Rahmen dieser schossen die Kurse auf ein Hoch bei 61,06 USD, womit sich der Wert des Unternehmens mehr als verdoppeln konnte. An diesem Punkt schienen Anleger jedoch über ihr Investment nachzudenken und erkannten, dass die Aktie zu teuer ist. Es kam zu Verkäufen und mit diesen zu einer ausgiebigen Korrektur. Hier erwies sich zuletzt der Preisbereich ab 47,44 USD als gute Unterstützung. Mehrfach wurde dieser gekauft, auch wenn den Bullen der ganz große Durchbruch noch nicht gelungen ist.

Nach den schwierigen Wochen seit Juli sind die Käufer in der eBay-Aktie um eine Stabilisierung bemüht. Momentan fungiert der Preisbereich bei 47,44-45,36 USD als wichtige Unterstützung. Können die Käufer diese verteidigen, wären kurzfristig Gewinne auf 54-55 USD möglich. Dort trifft man auf den ersten Widerstandsbereich, der überwunden werden muss, um einen Angriff auf das Jahreshoch zu starten. Gleichzeitig wäre dies ein wichtiger Schritt, um der Rally vom März bis in den Juli hinein eine weitere Kaufwelle mit neuem Allzeithoch folgen zu lassen. Zunehmend ungemütlicher könnte es jedoch unterhalb von 43 USD werden. Die Aktie könnte eine Stop-Loss-Welle erfassen, mit der sich die laufende Korrektur in Richtung 39-33,50 USD zu beschleunigen droht.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)