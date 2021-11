EBAY - Startet nun die nächste Aufwärtswelle?

Gestern wurden in Deutschland bereits die Coronagewinner-Aktien wieder gespielt, in den USA hielten sich die Anleger interessanterweise aber noch deutlich zurück. Dagegen ist am heutigen Dienstag in Übersee ein klarer Trend zu erkennen: Branchen wie Luftfahrt, Touristik, Hotels etc. werden verkauft und die Corona-Karte wird gespielt. Das heißt, es sind Aktien derjenigen Unternehmen gefragt, deren Geschäftsmodell von potenziellen Lockdowns bzw. allgemein der Stay-at-home-Tendenz profitieren. Auch eBay zählt dazu.

Noch im Oktober bildete die Aktie ein neues Allzeithoch bei 81,19 USD aus, fiel anschließend aber wieder zurück. Die leicht ansteigende Tendenz seit dem Sommer ist aber intakt. Zuletzt bildete die Aktie knapp unterhalb des EMA50 ein weiteres höheres Tief aus und löst sich heute von diesem gleitenden Durchschnitt. Das Zwischenhoch bei 77,61 USD dient nun als kleinere Hürde, darüber kann der Wert schnell das Hoch bei 81,19 USD erreihen. Mittelfristig würde ein Ausbruch über diese Rekordmarke Potenzial in Richtung 88,90 USD freischalten.

Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 72,53 USD oder konservativer unter dem Tief bei 70,55 USD an. Gut abgesichert ist der Wert mittelfristig zwischen 68,28 und 67,40 USD.

Fundamental ist das Wachstum bei eBay schon seit längerer Zeit eher überschaubar. Geschätzten Wachstumsraten von 12 und 14 % stehen KGVs von 19 und 17 gegenüber, was zumindest nicht völlig abgehoben erscheint. Bis zum Jahr 2025 könnte sich das Ergebnis in Richtung 6 USD je Aktie verbessern, so die aktuellen Analystenschätzungen.

Fazit: Unter den Coronagewinnern zählt die Aktie von eBay noch zu den am vernünftigsten bewerteten Plays. Das Chartbild ist weiter ansprechend, neue Allzeithochs bis zum Jahreswechsel erreichbar.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 10,27 10,41 10,86 Ergebnis je Aktie in USD 3,54 3,96 4,51 Gewinnwachstum 11,86 % 13,89 % KGV 21 19 17 KUV 4,6 4,6 4,4 PEG 1,6 1,2 Dividende je Aktie in USD 0,64 0,72 0,72 Dividendenrendite 0,84 % 0,95 % 0,95 % *e = erwartet

eBay-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)