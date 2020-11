ECKERT & ZIEGLER - Gut unterwegs

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 41,800 € (XETRA)

Die Analyse für den Nebenwert Eckert & Ziegler Anfang des Monats war gut getimt. Die Aktie verteidigte auch im Anschluss die Unterstützungszone um 39 EUR und arbeitete den EMA50 als erstes Ziel souverän ab. Aktuell kämpfen die Bullen um diese Hürde, der Befreiungsschlag nach Bekanntgabe des heutigen Zahlenwerks ist noch nicht geglückt.

Im Detail verbuchte Eckert & Ziegler in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 126,9 Mio. EUR. Die Erlöse fielen damit im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5 %. Der Gewinn fiel ebenfalls leicht um 6 % auf 17,7 Mio. EUR. An der Jahresprognose hält der Vorstand fest. Demnach soll der Umsatz 170 Mio. EUR betragen, der Gewinn je Aktie dürfte 1,00 EUR erreichen. Analysten erwarten aktuell beim Umsatz gut 8 Mio. EUR mehr, beim Gewinn rund 7 % mehr. Ein Übergangsjahr für Eckert & Ziegler wird seit Monaten erwartet, 2021 soll das Geschäft wieder Fahrt aufnehmen und Erlöse und Gewinn neue Bestmarken erreichen.

Aus charttechnischer Sicht geht der Kampf um den EMA50 in die Verlängerung. Das zweite Ziel bei 44,08 EUR steht noch aus. Trader können Teilgewinnmitnahmen tätigen und versuchen die restliche Position in Richtung dieses Ziels durchzubekommen. Stopps könnten beispielsweise knapp unter den EMA200 bei derzeit 39,50 EUR nachgezogen werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 178,50 178,40 197,10 Ergebnis je Aktie in EUR 1,07 1,07 1,25 Gewinnwachstum 0,00 % 16,82 % KGV 39 39 33 KUV 5,0 5,0 4,5 PEG - 2,0 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,40 0,40 Dividendenrendite 0,84 % 0,96 % 0,96 % *e = erwartet

