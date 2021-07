Egal ob Dip oder nicht: Darum kaufe ich die Oatly-Aktie

Kommt es zu einem Dip im breiten Markt oder nicht: Mit Blick auf die Oatly-Aktie ist mir das eigentlich egal. Ich werde in den kommenden Tagen oder ein, zwei Wochen voraussichtlich eine erste kleinere Aktienposition bei dieser spannenden Wachstumsmöglichkeit eröffnen.

Dass ich von der Oatly-Aktie im Grundsatz her begeistert bin, das dürfte Foolishen Investoren und regelmäßigen Lesern bereits bekannt sein. Schon des Öfteren habe ich mir die Aktie näher angesehen und eigentlich ein positives Fazit gezogen. Hier sind nun die zwei Gründe, weshalb ich mich entschlossen habe, einige Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Vielleicht ist das auch für dich interessant.

Oatly-Aktie: Dip bereits vorhanden!

Ein erster Grund, warum ich jetzt die Oatly-Aktie kaufen werde, ist der bereits vorhandene Dip. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs in Höhe von 15,80 Euro und ein Rekordhoch bei 25,20 Euro stellen wir fest: Die Anteilsscheine haben bereits knapp mehr als 37 % ihres Börsenwertes eingebüßt, zumindest seit dem jeweiligen Hoch.

Das könnte die fundamentale Bewertung der Aktie deutlich attraktiver erscheinen lassen. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung in Höhe von rund 9,5 Mrd. Euro können wir wieder von einem kleineren Unternehmen sprechen. Vielleicht keinem Small Cap. Allerdings einem, das langfristig-orientiert durchaus zu etwas Größerem heranwachsen könnte.

Die Oatly-Aktie kam zuletzt auf einen Umsatz in Höhe von 421 Mio. US-Dollar. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von ca. 25 erscheint mir das Bewertungsmaß damit auch nicht mehr so überdimensioniert. Vor allem nicht, wenn wir bedenken, dass die Umsätze im Jahresvergleich des Öfteren um über 100 % gewachsen sind. Können solche Zuwächse gehalten werden, so könnte diese spannende Aktie langfristig orientiert durchaus eine Menge Potenzial besitzen.

Gründe für weiteres Wachstum

Die Oatly-Aktie besitzt jedenfalls hervorragende Gründe, warum das Wachstum weitergehen könnte. Alleine der Markt der Flexitarier könnte langfristig orientiert gigantisch sein. Wenn Verbraucher weniger auf tierische Erzeugnisse setzen und hier ein Umdenken stattfindet, ist jede Menge Raum für Wachstum vorhanden. Oatly ist möglicherweise eine starke Marke in diesem Markt, wobei es das natürlich zu überprüfen gilt. Zumindest eine, die für ihre Qualität bekannt ist. Zudem sind Milch und Molkereiprodukte sehr alltäglich, was den Konsum erhöhen könnte.

Für mich gibt es jedoch einen zweiten Grund, warum die Oatly-Aktie sowie der Gesamtmarkt relevant sind. Qualitative Milchersatzprodukte besitzen möglicherweise auch aufgrund von Lebensmittelunverträglichkeiten ein enormes Zukunftspotenzial. Laktoseintoleranz ist schließlich keine Seltenheit. Wenn sich diese Produkte daher in der Konsumwelt und im Markt der Flexitarier etablieren, könnte die Chance gigantisch sein. Ich jedenfalls fange an, eine kleinere Position bei dieser spannenden, wachstumsstarken Aktie aufzubauen. Mal sehen, was folgt.

