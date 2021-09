Ein Leitfaden für die Erschließung des Wachstumspotenzials von E-Commerce auf Märkten in ganz Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten

dLocal veröffentlicht einen Bericht mit allen wissenswerten Informationen über den Online-Verkauf auf 14 aufstrebenden Märkten, die insgesamt ein Zahlungsvolumen von mehr als 350 Milliarden US-Dollar repräsentieren

dLocal, eine technologieorientierte Zahlungsplattform, die es weltweit tätigen Handelsunternehmen ermöglicht, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Ländern in Verbindung zu treten, hat heute in Partnerschaft mit Americas Market Intelligence (AMI) einen exklusiven Branchenbericht herausgegeben, der den Mangel an vertrauenswürdigen Daten über E-Commerce auf aufstrebenden Kernmärkten mit hohem Wachstumspotenzial behebt.

Zu den eingeschlossenen Ländern zählen in Afrika Ägypten, Marokko, Nigeria und Südafrika, in Asien Indien, in Lateinamerika Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay und im Nahen Osten die Türkei. Die wichtigsten Aussagen des Berichts sind:

2020 wurden in 14 aufstrebenden Kernmärkten Zahlungen in Höhe von insgesamt 350 Milliarden US-Dollar verarbeitet

Händler zahlten 2020 insgesamt 812 Milliarden US-Dollar an Einzelpersonen aus

Lokale Zahlungsmethoden repräsentieren 83 Prozent der gesamten E-Commerce-Ausgaben auf 14 Kernmärkten

Obwohl die Wirtschaft 2020 weltweit um 3,5 Prozent schrumpfte, wuchs das E-Commerce-Geschäft auf den 14 Kernmärkten durchschnittlich um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Die Ausgaben im grenzüberschreitenden Einzelhandel wachsen dank internationaler Marktplätze, die neue Geschäftschancen suchen

Der internationale Privatreiseverkehr wird sich 2022 wieder erholen und möglicherweise bis 2024 ein Prä-Pandemie-Niveau erreichen

„Wenn ein Händler, ein Unternehmensleiter, Journalist oder Marktanalyst Informationen über den Stand von E-Commerce in entwickelten Ländern finden möchte, reicht dafür eine schnelle Suche auf Google. Jedoch ist die Situation auf aufstrebenden Märkten ganz anders. Informationen sind üblicherweise ungeordnet und unzuverlässig und die jeweiligen Länder sind sehr vielfältig“, sagt Mathieu Limousi, Vice President für den Bereich Marketing und Kommunikation bei dLocal. „Deshalb bietet dLocal in diesem Bericht eine klare, präzise und einheitliche Darstellung des E-Commerce-Geschäfts in solch strategischen Regionen.“

Zu den wichtigsten E-Commerce-Statistiken gehören Marktgröße, Vorhersagen, Branchenanalysen und Zahlungsverhalten. „Die Vielzahl an verschiedenen lokalen Zahlungsmethoden wird deutlich, wenn man bedenkt, dass es unser One dLocal-Konzept – eine API, eine Plattform, ein Vertrag – Händlern ermöglicht, 600 Zahlungsmethoden über 30 Märkte in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten hinweg zu akzeptieren. Es ist wichtig mit Unternehmen und Organisationen zu kooperieren, die über weitreichende lokale Kenntnisse verfügen“, erklärt Limousi.

Den vollständigen Bericht können Sie hier https://hubs.ly/H0XYg1P0 herunterladen oder wenden Sie sich an unsere Ansprechperson für Medien: Letícia Resende, lresende@dlocal.com

Über dLocal

dLocal ermöglicht lokale Zahlungen auf aufstrebenden Märkten und verbindet weltweit tätige Händler mit Milliarden von Verbrauchern in Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Durch das „One dLocal“-Konzept (eine API, eine Plattform und ein Vertrag) können weltweit tätige Unternehmen Zahlungen annehmen, Auszahlungen vornehmen und Zahlungen weltweit abwickeln, ohne separate Ein- und Auszahlungsprozesse verwalten, mehrere lokale Einheiten einrichten und mehrere Acquirer und Zahlungsmethoden auf den einzelnen Märkten integrieren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie auf https://dlocal.com

Über AMI

Americas Market Intelligence (AMI) ist die führende Firma für Marktinformationen für Lateinamerika, die Unternehmen mit eindringlichen Markterkenntnissen und Wettbewerbsinformationen versorgt, damit sie in der Region erfolgreich sein können. Spezialisiert auf die Zahlungsindustrie verfügt die Firma über Expertenwissen in den Bereichen E-Commerce, Neobanken und digitale Geldbörsen, Fintech, POS und Akzeptanztechnologien, finanzielle Eingliederung, grenzüberschreitende Zahlungen, B2B-Zahlungen, offenes Banking und Echtzeit-Zahlungen. Die maßgeschneiderten Forschungsberichte bieten datengestützte Klarheit und granulare strategische Anweisungen auf Basis von Expertenrecherchen. Die Zahlungspraktik von AMI soll es finanziellen Institutionen, Händlern und anderen vor allem ermöglichen, sich in der einzigartigen Zahlungslandschaft in Lateinamerika zurechtzufinden und in einem zunehmend digitalen Umfeld zu agieren. Die Berater von AMI sind anerkannte Vordenker in Vertikalen wie E-Commerce, Zahlungsinnovationen, kontaktlose Technologien, Echtzeitzahlungen sowie Verbraucher- und Zahlungsindustrietrends. www.americasmi.com

