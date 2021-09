Ein Toter bei Erdbeben auf Kreta

Athen (Reuters) - Bei einem Erdbeben auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Mann starb, als in dem Ort Arkalochori eine Kirchenkuppel, an der Renovierungen in Arbeit waren, einstürzte, wie ein Polizeivertreter am Montag mitteilte. Neun Menschen wurden dem Zivilschutz zufolge bei den Erdstößen verletzt. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Viele Menschen flohen ins Freie, um sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Athener Instituts für Geodynamik erreichte das Beben eine Stärke von 5,8. Das seismologischen Zentrum EMSC hatte zuvor 6,5 als Wert genannt.