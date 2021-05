Eine 1.000 Milliarden US-Dollar Investment-Idee aus dem Fintech-Sektor

An der Börse werden große Summen gehandelt, keine Frage. Während sich Kleinanleger noch mit dem Ziel von einer Million begnügen, so denken Großinvestoren bereits in Milliarden.

Am Finanzmarkt gehen solche Summen täglich über den Tisch und auch große Firmenübernahmen werden in Milliardendeals abgewickelt.

Eine magische Grenze stellte in der Vergangenheit die Marktkapitalisierung von 1.000 Milliarden US-Dollar dar. Apple war im Jahr 2018 das erste Unternehmen, das die magische Bewertungsgrenze von einer Billion überschritt. Es war auch das erste Unternehmen, das zwei Jahre später die Zwei-Billionen-Marke überschritt.

Aktuell (Stand: 3.5.2021) gibt es am US-Kapitalmarkt gerade einmal vier Unternehmen mit einer so hohen Marktkapitalisierung. Das Kuriose dabei ist, dass es sich hierbei ausschließlich um Technologieunternehmen handelt.

Schaut man auf die zehn größten Unternehmen des US-Kapitalmarktes, so findet man lediglich mit Berkshire Hathaway einen diversifizierten Versicherungskonzern auf der Liste der am höchsten kapitalisierten Unternehmen.

Überlegt man weiter, dass das Investment-Portfolio des Versicherers zu einem bedeutenden Anteil aus Apple-Aktien besteht, so kann man auch hier den Einfluss von Technologieaktien erkennen.

Technologieaktien können damit eine große Zukunft besitzen. Das sehen mittlerweile auch immer mehr Investoren so. Entsprechend stark sind auch die Bewertungsniveaus in den letzten Jahren gestiegen, die das Potenzial der Technologie schon häufig mehr als großzügig vorwegnehmen. Zu genau einer solchen Aktie, die durchaus Potenzial hat, die Billionen-Marke zu überschreiben, gehört auch PayPal .

Das Unternehmen ist ein digitaler Finanzdienstleister mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 311 Mrd. US-Dollar (Stand: 3.5.2021). Die Wurzeln reichen bis in die 90er-Jahre zurück. Auch findet man viele bekannte Namen wie Peter Thiel, Elon Musk oder Ebay, die an der Erfolgsgeschichte mitgewirkt haben.

Heute ist PayPal aus seinen Kinderschuhen herausgewachsen und besitzt fantastische Zukunftsaussichten. Als Fintech profitiert es nicht nur vom Boom des Onlinehandels sowie dem Trend zum bargeldlosen Bezahlen. Nein, auch im aktuell populären Krypto-Handel wird PayPal als einer der ersten Finanzkonzerne aktiv.

PayPal-Kunden können zukünftig innerhalb ihres PayPal-Kontos Teile von Krypto-Währungsguthaben in andere Währungen tauschen. Unterstützt werden vorerst die vier populären Kryptowährungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether sowie Litecoin. Auch richtet sich das Angebot nur an US-Kunden. Ein Ausrollen des Service auf andere Länder und Währungen ist aber denkbar und sinnvoll.

Angesichts der Tatsache, dass digitale Währungen einen massiven Run erleben und auch Fintechs wie Paypal das Leben schwermachen könnten, ist es elementar wichtig, in diesem Markt vertreten zu sein.

Die letzten Quartalszahlen überzeugten weiter mit einem hohen Wachstum. So erhöhte sich im vierten Quartal 2020 das gesamte Payment-Volumen um 39 % auf 277 Billionen US-Dollar.

Insgesamt wurden allein im vierten Quartal 16 Millionen neue aktive Kunden gewonnen. Sollte es in dem Tempo noch längere Zeit weitergehen, so könnte es durchaus realistisch sein, dass aus den aktuell über 377 aktiven Kunden langfristig eine Milliarde oder mehr Nutzer werden.

Auch wenn die digitale Zahlungsabwicklung ein sehr wettbewerbsintensives Geschäftsfeld ist, so schafft es PayPal seit mehr als 30 Jahren, am Markt relevant zu bleiben. Ständige Innovationen sind wohl das Erfolgsrezept des in San José ansässigen Unternehmens, die für den Aufstieg zum weltweit größten Fintech sorgten.

