Ekata erweitert Kontoeröffnungslösung, damit Online-Unternehmen das Risiko bei der Erstellung von Accounts einschätzen können

Neue Ressourcen ermöglichen Websites und Marktplätzen für E-Commerce die Schaffung nahtloser Onboarding-Optionen mit gleichzeitiger Betrugsbekämpfung

Ekata, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Identitätsfeststellung, hat heute seine Kontoeröffnungslösungen erweitert, um Online-Unternehmen weltweit bei der schnellen Erkennung und Kennzeichnung risikobehafteter Kontoanmeldungen zu helfen. Mithilfe eines proprietären Datensatzes und des maschinellen Lernens schätzen die Kontoeröffnungslösungen von Ekata das Risiko für neue Konten jeweils in Echtzeit ein, sodass die Unternehmen nahtlose Onboarding-Optionen für seriöse Kunden schaffen und stark risikobehaftete Kunden ablehnen oder es ihnen schwerer machen können. Mit den neuen Ressourcen von Ekata wird die bestehende Kontoeröffnungslösung des Unternehmens für Firmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech erweitert.

Betrug geschieht immer häufiger zu Beginn der Customer Journey schon bei der Kontoerstellung und nicht erst bei Transaktionen. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als die Hälfte der E-Commerce-Unternehmen verstärkt Werbemissbrauch erlebt: Einzelpersonen erstellen mehrere Accounts, um zeitlich begrenzte Angebote zu nutzen, und verursachen so signifikante Verluste für Einzelhändler. Auf den Marktplätzen wurde auch beobachtet, dass mehr böswillige Benutzer die Integrität von Plattformen durch Missbrauch von Richtlinien beeinträchtigten. Diese Art von Aktivität schafft eine Notwendigkeit für effektivere Maßnahmen, um diese Akteure ganz von einer Plattform fernzuhalten oder ihre Bewegungen einzuschränken.

Nach den Recherchen von Ekata bricht fast ein Viertel der Käufer den Einkauf ab, weil darum gebeten wird, ein Account zu erstellen – die Optimierung des Anmeldeprozesses ist von zentraler Bedeutung, wenn man etwas gegen solche Zahlen tun und mehr Kunden an Bord holen will. Von den Kunden wird nur eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und eine IP-Adresse verlangt, um eine Risikobewertung vornehmen zu können: So können Unternehmen die neue Lösung von Ekata nutzen, damit Anmeldungen weiterhin reibungslos ablaufen und ohne dass die Kunden ihren Namen oder ihre Wohnanschrift eingeben müssen.

Die Kontoeröffnungslösungen von Ekata haben sich als erfolgreich erwiesen, wenn es darum geht, Online-Unternehmen bei der frühen und schnellen Entdeckung von Betrug zu helfen sowie mehr verifizierte Kunden sicher an Bord zu holen.



Bei einem E-Commerce-Unternehmen, das einen gezielten Betrugsangriff erlebte, konnten fast alle betrügerischen Akteure (91 %), die E-Mail Adressen mit benutzerdefinierten Domänen nutzten, schon im Zuge der Account-Erstellung ermittelt werden – so konnten sie keinen weiteren betrügerischen Aktivitäten mehr nachgehen.



Mit den Kontoeröffnungslösungen von Ekata konnte eine beträchtliche Zunahme der Genehmigungsraten (17 %) erreicht werden.



Ein Kunde konnte beim ersten Schritt des Anmeldeverfahrens mehr als die Hälfte (55 %) der tatsächlichen Betrugsversuche erfassen.



Die neue Lösung gibt in weniger als 100 ms eine Antwort. So ist bei der Kontoerstellung eine Risikobewertung in Echtzeit möglich.



Laut Darren Cody, Produktmanager bei Bunking, einem sozialen Marktplatz, der Menschen über flexible Aufenthalte in Wohngemeinschaften und über Reiseerlebnisse miteinander vernetzt, „hat Ekata wesentlich dazu beigetragen, dass wir bei Bunking unsere Betrugslösung proaktiv abstimmen konnten, um Vertrauen und Sicherheit für unseren Marktplatz zu schützen. Persönliche Informationen werden auf einfache Weise geliefert, sodass wir jeweils verschiedene Workflows auf Grundlage von Risikoprofilen erstellen können – damit fallen alle potenziellen Schwierigkeiten beim Onboarding für gute Kunden weg, während unsere Community geschützt bleibt.“

„Unsere Kontoeröffnungslösungen sind äußerst erfolgreich dabei, Finanzinstitute bei der Optimierung des Onboarding und bei der Verhinderung von Betrug bei der Kontoerstellung zu helfen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Lösungen auf Unternehmen in den Bereichen E-Commerce und Marktplätze ausdehnen können – insbesondere angesichts der weltweiten Zunahme von Betrug bei der Eröffnung von Accounts“, sagte Jordan Reynolds, Vorstand für Marktstrategien für E-Commerce und Marktplätze bei Ekata. „Online-Unternehmen verlassen sich normalerweise auf ihre eigenen internen Daten, um das Risiko für ein Account einzuschätzen. Das erfordert jedoch Zeit und mehrere Interaktionen mit einem Kunden. Unsere Lösung bietet Risikoeinschätzungen in Echtzeit, sodass Unternehmen im großen Maßstab mehr Kunden aufnehmen und Betrug gleich zu Beginn verhindern können.“

Mehr erfahren Sie auf der Website von Ekata: https://ekata.com/products/account-opening-api/.

