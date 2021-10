Ekotechnika: Hohes Kursziel zum Start der Coverage

SMC-Research hat die Coverage der Ekotechnika AG aufgenommen und traut der Aktie ein hohes Kurspotenzial zu. Die positive Einschätzung begründet der SMC-Analyst Adam Jakubowski mit der guten Positionierung des Unternehmens, das als größter Händler westlicher Landtechnik in Russland in einem attraktiven Markt agiere.

Laut SMC-Research biete die Ekotechnika AG eine attraktive Mischung aus einem seit vielen Jahren praxisbewährten Geschäftsmodell und vielversprechenden Wachstumschancen. Als größter Händler westlicher Landtechnik in Russland agiere das Unternehmen vor allem als exklusiver Vertriebspartner des Weltmarktführers John Deere und adressiere damit einen Markt mit hohem Wachstumspotenzial.

Der Wettbewerb sei zwar intensiv und werde durch die hohen Subventionen an die lokalen Hersteller verschärft, doch mit der Konzentration auf die Innovations- und Qualitätsführerschaft behaupte sich Ekotechnika in diesem Umfeld sehr erfolgreich und habe in den letzten Jahren erhebliche Zuwächse verbuchen können.

In dem jüngst zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2020/2021 (per Ende September) habe die Dynamik noch einmal deutlich zugelegt, was sich in einer dreifachen Prognoseanhebung bemerkbar gemacht habe. Zuletzt sei die Prognose im September erhöht worden, diese sehe nun ein Umsatzwachstum von 194 auf 220 bis 240 Mio. Euro sowie einen EBIT-Sprung von 5,6 auf 17 bis 20 Mio. Euro vor.

Auch die weiteren Perspektiven seien vielversprechend. Organisch versprechen laut SMC-Research die fortschreitende Modernisierung der russischen Landwirtschaft und die geplante massive Erweiterung der Agrarflächen eine weiterhin lebhafte Nachfrage, darüber hinaus strebe Ekotechnika die Gewinnung weiterer Vertriebsregionen an. Besonders hohe Erwartungen werden zudem mit Digitalisierungslösungen für Landwirte verknüpft, die in dem neuen Geschäftsbereich Smart Farming entwickelt und vertrieben werden, so das Researchhaus. Da diese im Erfolgsfall hohe Einsparungen des Ressourceneinsatzes bei der Aussaat, der Düngung und dem Pflanzenschutz versprechen, dürfte der Vertrieb funktionierender Lösungen nach Einschätzung der Analysten nahezu ein Selbstläufer sein.

Die Analysten sehen das Unternehmen somit attraktiv positioniert, zumal der hohe Anteil wiederkehrender Ersatzteil- und Service-Erlöse für ein hohes Maß an Stabilität sorge. Aktuell stellen nach ihrer Einschätzung zwar die hohen Außenstände bei der stark verschuldeten Schwestergesellschaft Ekosem-Agrar und die verletzten Covenants bei eigenen Krediten ein erhöhtes Risiko dar, das aber dank der zuletzt sehr guten operativen Performance schon mit dem anstehenden Jahresabschluss für 2020/2021 an Gewicht verlieren dürfte, so das Researchhaus.

Da die an der Börse noch wenig bekannte Gesellschaft zudem noch moderat bewertet sei, vergeben die Analysten zum Start der Coverage das Urteil „Buy“. Ihr erstes Kursziel lautet 39,00 Euro.

