ELECTRONIC ARTS - Star Wars: Squadrons ist solide, aber mehr nicht

Videospielefans mit einem Star-Wars-Faible hatten bereits darauf hingefiebert: Seit vergangenen Freitag ist das neueste EA-Game "Star Wars: Squadrons" erhältlich. Das Besondere daran: Nach langer Zeit, eingefleischte Fans werden sich noch an "X-Wing" oder "Tie Fighter" von Lucas Arts erinnern, kann man wieder in einem X-Wing oder einem Tie Fighter Platz nehmen und auf Gegner im Weltraum ballern, was das Zeug hält. Auch mit einer VR-Brille ist das Ganze spielbar.

Die Fachpresse bewertet den Titel weitestgehend mit "gut", die Spieler gemäß Metacritic eher mit durchschnittlich. Kritisiert wird unter anderem die kurze Solo-Kampagne und der überschaubare Multiplayer-Modus. Allerdings muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass EA den Preis für den Titel mit 40 EUR für Neuerscheinungen relativ human angesetzt hat und sich wohl bewusst war, dass das Spiel für einen Vollpreistitel zu wenig umfangreich ausgefallen wäre.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren!

Aus charttechnischer Sicht bleiben positive Impulse für die EA-Aktie bislang aus. Infolge der Besprechung Ende Juli kletterte der Wert zwar tatsächlich auf ein neues Hoch, verfehlte das Ziel bei 151,25 USD aber deutlich. Seither bestimmt eine Korrektur das Kursgeschehen. Ein kleiner Boden im Unterstützungsbereich zwischen 124,28 und 123,33 USD leitete eine Erholung bis an den Widerstand bei 132,74 USD und den EMA50 ein. Dort kommt die Aktie aber seit Tagen nicht weiter.

Der Weg des geringeren Widerstands zeigt folglich abwärts. Erneut könnte die Aktie demnächst den Supportbereich um 124 USD ansteuern. Wird auch dieser mitsamt dem EMA200 bei 122,22 USD unterboten, drohen weitere Abgaben in die mittelfristig entscheidende Unterstützungszone zwischen 114,04 und 111,94 USD, wo sich interessante Einstiegschancen ergeben.

Erst ein Tagesschlusskurs über 132,74 USD verschafft den Käufern wieder etwas Spielraum in Richtung der Abwärtstrendlinie bei derzeit rund 138,80 USD.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 5,21 6,01 6,22 Ergebnis je Aktie in USD 10,30 3,16 4,24 Gewinnwachstum -69,32 % 34,18 % KGV 13 41 31 KUV 7,2 6,2 6,0 PEG neg. 0,9 *e = erwartet

Electronic-Arts-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)