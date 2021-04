ELMOS SEMICONDUCTOR - Startet nun die zweite Stufe?

Elmos Semiconductor SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 35,100 € (XETRA)

Der Jahresstart 2021 hatte es auch bei der Aktie des Chipunternehmens Elmos Semiconductor in sich. Der Wert ließ nicht nur die Hochs um 27,50 EUR hinter sich. Er übersprang sogar die Widerstandszone um 30 EUR und sendete damit ein starkes mittel- bis langfristiges Kaufsignal aus. Anfang März erfolgte bereits der Pullback auf die nun neue Unterstützungszone zwischen 30,80 und 29,70 EUR. Fur neue Jahreshochs reichte es bislang aber nicht.

Elmos-Semiconductor-Aktie (Wochenchart)

Der Tageschart sieht interessant aus. Die überkaufte Situation seit Jahresbeginn wurde inzwischen über die Zeitachse abgebaut. Der Titel nähert sich wieder der Abwärtstrendlinie seit Februar an. Ein Ausbruch darüber würde ein kleines prozyklisches Kaufsignal in Richtung 37,85 EUR auslösen. Wiederum darüber wäre die Konsolidierung endgültig beendet und mittelfristig Potenzial in Richtung 45 EUR ableitbar.

Rücksetzer innerhalb des Dreiecks sind möglich, treffen im Bereich des EMA50 bei knapp 33,80 EUR auf Unterstützung. Ein bärisches Szenario würde einen zweiten Test der Unterstützungszone um 30 EUR bedeuten. Erst wenn dieser Kursbereich aufgegeben wird, drohen stärkere Verkaufssignale.

Fundamental sollte es bei Elmos nach einem schwierigen Jahr 2020 2021 wieder besser laufen. In der kommenden Woche, genauer gesagt am 6. Mai, wird Elmos die Ergebnisse für das abgelaufende erste Quartal vorstellen. Das Management hat bereits eine Umsatzspanne zwischen 73 und 79 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 13,0 und 16,0 % in Aussicht gestellt. Analysten kalkulieren für das Gesamtjahr aktuell mit einem Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR. Die KGVs der Aktie belaufen sich auf 23 und 19.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 232,60 293,01 318,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,32 1,50 1,85 Gewinnwachstum 368,75 % 23,33 % KGV 109 23 19 KUV 2,7 2,2 2,0 PEG 0,1 0,8 Dividende je Aktie in EUR 0,46 0,51 0,52 Dividendenrendite 1,31 % 1,46 % 1,49 % *e = erwartet

Elmos-Semiconductor-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)